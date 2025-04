VIDEO Sin legende završio u komi nakon stravične nesreće, snimka izgleda grozno

Alijah Arenas, 18-godišnji košarkaški talent i sin bivšeg NBA igrača Gilberta Arenasa, teško je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak rano ujutro. Prema informacijama ESPN-a, hospitaliziran je i stavljen u induciranu komu. Njegovo zdravstveno stanje ocjenjuje se kao izuzetno ozbiljno. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke iz kojih je vidljivo da je riječ o teškoj nesreći.

Alijah je bio na pragu NCAA karijere, nakon što je potpisao za prestižno Sveučilište Južne Kalifornije (USC). Ove sezone briljirao je u srednjoškolskoj momčadi Chatsworth High School iz Kalifornije, s prosjekom od 30,2 poena, 7,2 skoka, 4 asistencije i 2,2 ukradene lopte po utakmici. Zbog svojih nastupa stekao je status McDonald’s All-Americana te je smatran jednim od najperspektivnijih mladih igrača u SAD-u.

Fxck this. I thought the Cybertruck was supposed to be the strongest and safest?



I am very sorry to the young man, Alijah Arenas, and his family. It's not good news if he has been put into an induced comma. Prayers 🙏🙏 pic.twitter.com/Myw9SfsmD2