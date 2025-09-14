VIDEO Sandra se slomila i rasplakala nakon finala: 'Neću uopće pričati...'

Jedna od najvećih bacačica diska svih vremena, Sandra Elkasević, nije uspjela doći do odličja na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, završivši natjecanje na petom mjestu. Iako je u kvalifikacijama pokazala sjajnu formu i ostvarila najbolji hitac, u finalu nije uspjela ponoviti takav uspjeh. Za Sandru (35) ovo je bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći put je ostala bez postolja, čime je njezina impresivna zbirka medalja ostala na dva zlata, dva srebra i jednoj bronci. Naslov svjetske prvakinje po prvi je put osvojila Amerikanka Valerie Allman s dominantnim hicem od 69.45 metara. Srebrna medalja pripala je Nizozemki Jorindi van Klinken (67.50 m), dok je iznenađenje natjecanja bila mlada Kubanka Silinda Morales, koja je osvojila broncu s rezultatom 67.25 metara.

Finale je za Zagrepčanku bilo puno uspona i padova. Natjecanje je otvorila solidnim hicem od 64.78 metara, što ju je nakon prve serije smjestilo na četvrto mjesto. Međutim, uslijedila su dva neuspješna pokušaja u kojima je disk završio u zaštitnoj mreži, zbog čega je uoči četvrte serije pala na tek osmo mjesto, na rub ispadanja iz daljnjeg natjecanja. Pod ogromnim pritiskom, Elkasević je u četvrtom pokušaju bacila 65.82 metara i privremeno se katapultirala natrag na četvrtu poziciju, probudivši nadu u mogući preokret. Ipak, u petoj seriji bacila je 64.55 metara, a u posljednji, šesti pokušaj ušla je kao peta. Nažalost, nije imala dovoljno snage za hitac koji bi joj donio medalju, te je natjecanje završila s rezultatom od 64.80 metara.

Nakon završetka natjecanja, u izjavi za medije, Sandra Elkasević nije mogla sakriti ogromno razočaranje te se pred kamerama Sportkluba potpuno slomila. Kroz suze je pokušala objasniti što se događalo u njezinoj glavi. "Ja nisam došla loviti nju, došla sam baciti dalje od sebe. Htjela sam da svi u kući budu ponosni na mene i da dođem doma jer smo jako radili i trudili se. Stvarno smo, nakon Amerike, ušli u potpunu karantenu, doslovno cijela sezona je luda i divlja. Valjda mi nedostaje natjecanja na velikim daljinama, ne znam", iskreno je priznala vidno potresena atletičarka.

Emocije su je potpuno preplavile dok je pokušavala analizirati svoj nastup i neočekivani ishod. "Sve je to dobro, sretna sam što sam zdrava i što sam tu. Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo...", započela je, a onda je uslijedila i doza samokritike. "A onda ja neki put budem ljuta na sebe jer imam iskustva i svega, i što se meni tako neki put ne otkine, je**te… Ma neću uopće ni pričati. Kao beba sam", zaključila je kroz jecaje, pokazavši koliko joj je ovaj rezultat teško pao.

Unatoč ovom razočaranju, karijera Sandre Elkasević ostaje jedna od najblistavijih u povijesti atletike. Ona je dvostruka olimpijska pobjednica iz Londona 2012. i Rija 2016., dvostruka svjetska prvakinja iz Moskve 2013. i Londona 2017. te apsolutna rekorderka sa čak sedam uzastopnih naslova europske prvakinje. Njezina dominacija u Dijamantnoj ligi, gdje je pobijedila na čak 46 mitinga, svrstava je među najveće sportašice današnjice. Njezin osobni i državni rekord od 71.41 metar, postavljen 2017. godine, u tom je trenutku bio najduži hitac u svijetu u posljednjih 25 godina, što dovoljno govori o njezinoj izvanrednoj kvaliteti.

Put do vrha za Sandru nikada nije bio lak. Početkom 2009. godine preživjela je po život opasnu sepsu uzrokovanu krivo dijagnosticiranom upalom slijepog crijeva. Nakon dvije hitne operacije i gubitka 15 kilograma, liječnici su prognozirali dug oporavak, no ona se vratila treninzima nakon samo tri mjeseca i iste godine postala europska juniorska prvakinja. Takva snaga i otpornost, uz podršku trenera i supruga Edisa Elkasevića, definirale su njezinu karijeru. Iako je Tokio donio suze, poznavajući njezin borbeni duh, nema sumnje da će kraljica diska pronaći snage za nove pobjede i povratak na pobjedničko postolje.