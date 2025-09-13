Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
100.000 dolara za rekord

Evo koliko Sandra Elkasević može zaraditi u Tokiju

Pariz: Sandra Elkasević s broncom oko vrata na Olimpijskim igrama
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.09.2025.
u 16:30

Pojedinačno, zlato će biti nagrađeno sa 70.000 dolara (58.440 eura), srebro s 50.000 dolara (29.220 eura), a bronca s 22.000 dolara (17.379 eura).Čevrtoplasirani će dobiti 16.000 dolara, petoplasirani 11.000, šesti 7.000, sedmi šesti osmi 5.000 dolara.

Atletičare koji na Svjetskom prvenstvu Tokiju postave svjetski rekord Svjetska atletika (World atletics) će nagraditi s dodatnih 100.000 dolara (83.480 eura).

Na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju koje je počelo u petak, sudjeluje više od 2.000 sportaša iz gotovo 200 zemalja svijeta, a Svjetska atletika (WA) objavila je da će ponovno nagraditi svjetske rekorde s dodatnih 100.000 dolara. To ne uključuje bonuse za najbolje rezultate.

Američka mješovita štafeta 4 x 400 m bila je posljednji dobitnik nagrade za svjetski rekord koju su osvojili na SP-u u Budimpešti 2023. s vremenom 3:08,80.

Osam najboljih pojedinaca i štafetnih ekipa u svakoj disciplini dobit će novčane nagrade s tim da će ekipe biti nagrađene s 80.000 dolara (66.780 eura) za zlato, 40.000 dolara (33.400 eura) za srebro i 20.000 dolara (16.700 eura) za broncu. Četvrta štafeta dobit će 16.000 dolara, peta 12.000, šesta 8.000, sedma 6.000 i osma 4.000 dolara.  Pojedinačno, zlato će biti nagrađeno sa 70.000 dolara (58.440 eura), srebro s 50.000 dolara (29.220 eura), a bronca s 22.000 dolara (17.379 eura).Čevrtoplasirani će dobiti 16.000 dolara, petoplasirani 11.000, šesti 7.000, sedmi šesti osmi 5.000 dolara.

Učitaj još