UŽIVO OD 12.10 Sandra Elkasević u finalu Svjetskog prvenstva, kraljica diska ide po novu medalju

POČELO SP

Sjećate se Sare Kolak? Senzacionalno zabljesnula i pokorila svijet, a onda pala u zaborav

Sara Kolak najveća je nepoznanica u našoj reprezentaciji. Nije puno nastupala ove sezone. Osvajačica zlata na Igrama u Riju na svjetskim prvenstvima bilježi sjajno četvrto mjesto u Londonu 2017. Od tada do danas ima tek četvrto mjesto na Igrama u Parizu, a sve ostalo je za zaborav. No djevojka koja dolazi iz centra svijeta, Ludbrega, sposobna je iznenaditi. Sebe, ali i nas.