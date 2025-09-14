UŽIVO OD 12.10 Sandra Elkasević u finalu Svjetskog prvenstva, kraljica diska ide po novu medalju

Ključni događaji:
Izravan prijenos dostupan je na HTV 2.
Danas u 12:12 sati po hrvatskom vremenu (19:12 po lokalnom), oči sportske javnosti bit će uprte u Tokio, gdje u finalu bacanja diska na 20. Svjetskom atletskom prvenstvu nastupa Sandra Elkasević. U finale je ušla dominantno, ostvarivši najbolji rezultat kvalifikacija hicem od 66,72 metra, čime je poslala jasnu poruku da je stigla po najsjajnije odličje.
Za dvostruku olimpijsku pobjednicu i rekorderku sa sedam europskih zlata, ovo je prilika za osvajanje trećeg svjetskog naslova, nakon slavlja u Moskvi 2013. i Londonu 2017. godine. S ukupno pet medalja sa svjetskih prvenstava (dva zlata, dva srebra i jedna bronca), Elkasević želi potvrditi status najodlikovanije bacačice diska u povijesti.
Posljednje godine donijele su izazove, poput četvrtog mjesta na OI u Tokiju 2021. i petog na SP-u u Budimpešti. Ipak, suverene kvalifikacije pokazuju da je Sandra, pod vodstvom supruga i trenera Edisa Elkasevića, ponovno u vrhunskoj formi. Njezin put do ovog finala priča je o nevjerojatnoj upornosti, od bolesti koja joj je ugrozila život na početku karijere do povratka u sami svjetski vrh.
Put do zlata neće biti lak. U finalu je čeka žestoka konkurencija, predvođena aktualnom prvakinjom, Amerikankom Laulaugom Tausagom, te olimpijskom pobjednicom Valarie Allman. Tu su i Nizozemka Jorinde van Klinken i Kineskinja Bin Feng. Ipak, rezultat iz kvalifikacija stavlja Sandru u ulogu favoritkinje..
Želite prijaviti greške?
Evo koliko Sandra Elkasević može zaraditi u Tokiju
Pojedinačno, zlato će biti nagrađeno sa 70.000 dolara (58.440 eura), srebro s 50.000 dolara (29.220 eura), a bronca s 22.000 dolara (17.379 eura).Čevrtoplasirani će dobiti 16.000 dolara, petoplasirani 11.000, šesti 7.000, sedmi šesti osmi 5.000 dolara.
Sjećate se Sare Kolak? Senzacionalno zabljesnula i pokorila svijet, a onda pala u zaborav
Sara Kolak najveća je nepoznanica u našoj reprezentaciji. Nije puno nastupala ove sezone. Osvajačica zlata na Igrama u Riju na svjetskim prvenstvima bilježi sjajno četvrto mjesto u Londonu 2017. Od tada do danas ima tek četvrto mjesto na Igrama u Parizu, a sve ostalo je za zaborav. No djevojka koja dolazi iz centra svijeta, Ludbrega, sposobna je iznenaditi. Sebe, ali i nas.
Drama hrvatskog rekordera, sletio u Japan pa završio u bolnici: 'Ne znaju što je uzrok'
- Otpustili su ga u petak navečer, primio je infuziju i lijekove protiv mučnine. Ne znaju što je točan uzrok, još čekamo nalaze, ali sada je puno bolje. Ipak, preskočili smo subotnji trening - rekao je njegov trener Mladen Kršek,
Otišla sam bez doručka, a znate kako se kaže - Vuk najbolje lovi kad je gladan
Bit će to njezino deveto finale na svjetskim prvenstvima. U svojoj kolekciji ima dva zlata, dva srebra i jednu broncu. Na postolju nije bila samo na svom prvom SP-u, 2009. godine u Berlinu, te na posljednjem u Budimpešti
Skandal trese svijet sporta: Poznati olimpijac potvrdio nastup na Igrama koje dozvoljavaju doping
"Vrijeme je za promjenu. Umirovit ću se od tradicionalnog plivanja kako bih se natjecao na Enhanced Games," poručio je Proud koji je postao prvi britanski sportaš koji se pridružio događaju koji sportašima dopušta korištenje dopinga.
Najbolji mladi sportaši su Splićani - tekvondašica Matić i jedriličar Tafra
- Dražen je običavao reći ako ne radiš ono čime se baviš kako spada nećeš imati svoje nasljednike. A Dražen je, izgleda, dobio nasljednike iz svih sportova i zato mi je srce puno - rekla je Biserka Petrović
Želite ići u Los Angeles? Cijene su već sada paprene, a još će rasti
Cijene najma smještaja za Olimpijske igre 2028. ovog časa su veće 40 posto od uobičajenih, a očekuje se da će još rasti
Najveće hrvatsko otkriće za VL: Otac je žrtvovao karijeru zbog obitelji iako je igrao profesionalno
Asjin dugoročni san je igranje u talijanska Serie A1, a posebno u dresu moćnog talijanskog velikana Antonio Carraro Imoco Conegliana
Jana i Roko oduševili mlade u finalu i sami su bili sudionici ove sportske priredbe
Organizatorica Erste Plave lige, Ivana Brkljačić, zahvalila je domaćinima na gostoprimstvu te Gradu Varaždinu na pomoći u organizaciji. Naglasila je kako je u 13 sezona u Ligi nastupilo preko 48.000 natjecatelja, dodavši s osmijehom - iduće godine idemo još više, brže i jače
1. Laulauga Tausaga (SAD)
2. Sandra Elkasević (Hrvatska)
3. Valarie Allman (SAD)
4. Jorinde van Klinken (Nizozemska)
5. Shanice Craft (Njemačka)
6. Vanessa Kamga (Švedska)
7. Bin Feng (Kina)
8. Izabela Da Silva (Brazil)
9. Silinda Morales (Kuba)
10. Samantha Hall (Jamajka)
11. Alexandra Emilianov (Moldavija)
12. Alida van Daalen (Nizozemska)