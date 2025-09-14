Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
U TOKIJU

UŽIVO OD 12.10 Sandra Elkasević u finalu Svjetskog prvenstva, kraljica diska ide po novu medalju

World Athletics Championships in Tokyo
Michael Kappeler/DPA
14.09.2025. u 11:00
Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević danas se bori za novu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Nakon dominantnih kvalifikacija, s početkom u 12:12 po hrvatskom vremenu kreće u lov na treće svjetsko zlato

Ključni događaji:

Samo ključni događaji
STARTNA LISTA

1. Laulauga Tausaga (SAD)
2. Sandra Elkasević (Hrvatska)
3. Valarie Allman (SAD)
4. Jorinde van Klinken (Nizozemska)
5. Shanice Craft (Njemačka)
6. Vanessa Kamga (Švedska)
7. Bin Feng (Kina)
8. Izabela Da Silva (Brazil)
9. Silinda Morales (Kuba)
10. Samantha Hall (Jamajka)
11. Alexandra Emilianov (Moldavija)
12. Alida van Daalen (Nizozemska)

GDJE GLEDATI?

Izravan prijenos dostupan je na HTV 2.

NAJAVA

Danas u 12:12 sati po hrvatskom vremenu (19:12 po lokalnom), oči sportske javnosti bit će uprte u Tokio, gdje u finalu bacanja diska na 20. Svjetskom atletskom prvenstvu nastupa Sandra Elkasević. U finale je ušla dominantno, ostvarivši najbolji rezultat kvalifikacija hicem od 66,72 metra, čime je poslala jasnu poruku da je stigla po najsjajnije odličje.

Za dvostruku olimpijsku pobjednicu i rekorderku sa sedam europskih zlata, ovo je prilika za osvajanje trećeg svjetskog naslova, nakon slavlja u Moskvi 2013. i Londonu 2017. godine. S ukupno pet medalja sa svjetskih prvenstava (dva zlata, dva srebra i jedna bronca), Elkasević želi potvrditi status najodlikovanije bacačice diska u povijesti.

Posljednje godine donijele su izazove, poput četvrtog mjesta na OI u Tokiju 2021. i petog na SP-u u Budimpešti. Ipak, suverene kvalifikacije pokazuju da je Sandra, pod vodstvom supruga i trenera Edisa Elkasevića, ponovno u vrhunskoj formi. Njezin put do ovog finala priča je o nevjerojatnoj upornosti, od bolesti koja joj je ugrozila život na početku karijere do povratka u sami svjetski vrh.

Put do zlata neće biti lak. U finalu je čeka žestoka konkurencija, predvođena aktualnom prvakinjom, Amerikankom Laulaugom Tausagom, te olimpijskom pobjednicom Valarie Allman. Tu su i Nizozemka Jorinde van Klinken i Kineskinja Bin Feng. Ipak, rezultat iz kvalifikacija stavlja Sandru u ulogu favoritkinje..

