VIDEO Salah promašio nemoguće: Pa to ne rade ni u juniorima

U utakmici četvrtog kola Premier lige između Liverpoola i Bournemoutha, Redsi su deklasirali Bournemouth sa nevjerojatnih 9:0 i time upisali jednu od najvećih pobjeda.

U strijelce se upisao gotovo cijeli napadački dio momčadi, ali ne i najveća zvijezda. Naime, na utakmici smo vidjeli i nevjerojatan promašaj napadača Redsa Mohameda Salaha.

Izgledalo je kao da će Egipćanin to lako riješiti, ali to se nije dogodilo.

Sa samo dva metra sa samo dva metra uspio je prebaciti loptu preko gola i tako je rezultat ostao 2:0.

No way Salah just missed this 💀😂



pic.twitter.com/RR05OzwPMC