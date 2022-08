Ugledni engleski novinar: Jako glup potez, ten Hag zbog ovoga mora dobiti otkaz!

U posljednjoj utakmici 3. kola engleskog prvenstva Manchester United je upisao prvu pobjedu u sezoni, s 2:1 je svladao kod kuće viceprvaka Liverpool. Sancho je doveo domaće u vodstvo nakon lijepe malonogometne akcije, ali i loše reakcije Liveproolovih stopera. Rashford je povisio prednost u drugom dijelu, a konačnih 2:1 postavio je Salah desetak minuta prije kraja susreta.

Reakcije britanskih medija izazvao je potez trenera Manchestera Erika ten Haga koji je na početku susreta na klupi ostavio kapetana ekipe Harryja Maguirea i Cristiana Ronalda. Umjesto Ronalda, ten Hag je u vrh napada gurnuo Rasforda, a na lijevo krilo stavio je mladog Šveđanina Anthonyja Elangu. Pljuštali su negativni komentari na taj potez uoči susreta, a jedan od onih koji je oštro osudio taj potez i čak zatražio smjenu ten Haga bio je poznati engleski novinar Piers Morgan.

- Stavljanje Ronalda na klupu umjesto Elange protiv Liverpoola, čak i prema trenutnim groznim standardima Manchester Uniteda, jedna je od najglupljih odluka u povijesti nogometa. Ten Hag bi trebao biti otpušten samo zbog ovoga ako večeras budu pregaženi... ili bolje rečeno KADA budu pregaženi - napisao je Morgan uoči utakmice na Twitteru.

Benching @Cristiano for Elanga against Liverpool, even by current abysmal Manchester United standards, is one of the dumbest decisions in football history. Ten Hag should be fired for this alone if they get hammered tonight.. or should I say WHEN they get hammered. pic.twitter.com/7MbA53824C