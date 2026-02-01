Naši Portali
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
FINALE EP-A

Danska u finalu svladala Njemačku i postala novi prvak Europe

Susret Danske i Njemačke u finalu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
01.02.2026.
u 19:34

Danska rukometna reprezentacija novi je europski prvak. U finalu Europskog prvenstva, odigranom u Herningu, domaćin je uvjerljivo svladao Njemačku rezultatom 34:27 i treći put u povijesti osvojio naslov prvaka Europe.

Dansku su do zlata predvodili Simon Pytlick s osam pogodaka te Johan Hansen i Mathias Gidsel, koji su postigli po sedam golova. U njemačkim redovima najraspoloženiji su bili Johannes Golla, Juri Knorr i Marko Grgić s po pet pogodaka.

Od samog početka utakmice Danci su djelovali kao momčad koja ima kontrolu nad susretom, iako se dugo nisu uspijevali rezultatski odvojiti. U ranoj fazi finala istaknuo se njemački vratar Andreas Wolff s nekoliko ključnih obrana, dok Emil Nielsen na danskim vratima nije bio na svojoj uobičajenoj razini.

No, Danci su se pred kraj utakmice odlijepili, stigli do ozbiljnijeg vodstva te pred svojim navijačima proslavili zlato.
Ključne riječi
njemačka rukometna reprezentacija Danska rukometna reprezentacija

