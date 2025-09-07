VIDEO Uznemirujuće scene: Palog borca čovjek gazio po glavi, svi su ostali šokirani

Incident na FNC priredbi u zagrebačkoj Areni i dalje izaziva veliku pažnju javnosti. Do sukoba je došlo između šefa organizacije Dražena Forgača i bivšeg borca Abrahama Aree. U jednom trenutku Forgač je udario Areu u glavu, što je pokrenulo naguravanje, a situaciju su potom preuzeli zaštitari koji su ga oborili na pod. Nedugo zatim pojavila se i snimka koja prikazuje obračun zaštitara s Areom.

Na snimci se vidi kako zaštitari drže Areu za ruke i pokušavaju ga izvući iz dvorane, dok ga u jednom trenutku neidentificirani muškarac u odijelu udara nogom po glavi. Snimku incidenta možete pogledati OVDJE.

Nije jasno o kome se radi, no sam čin šokirao je i prisutne koji su pokušavali smiriti situaciju te su mu gestama dali do znanja da takvo ponašanje nije primjereno. Posebno je uznemirujuće što se vidi kako mu cijelom snagom staje na glavu tenisicom, što je izazvalo val osuda i zgražanja javnosti.