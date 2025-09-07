VIDEO Još jedan skandal u Areni! Šef FNC-a nokautirao bivšeg borca, s poda ga skupili zaštitari

FNC 24 priredba u zagrebačkoj Areni protekla je izvrsno sve do samoga kraja, kada je došlo do manjeg incidenta. Publika je uživala u nizu atraktivnih borbi i nokauta, a jedan od najzvučnijih trenutaka večeri bio je neočekivani nokaut u režiji Dražena Forgača.

Naime, nakon posljednje borbe, Forgač se verbalno sukobio s bivšim borcem FNC-a Abrahamom Areom. Prema snimci i svjedocima, rasprava je eskalirala u trenutku kada je Forgač pokušao ispratiti Areu iz dvorane. Nije poznato što se točno dogodilo i je li Are nešto rekao Forgaču.

Na snimci se vidi kako Forgač udara Area koij pada. Uključilo se i osiguranje koje je zadržalo Area na tlu. Potom su ga iznijeli iz dvorane. Abraham Are je ranije bio član American Top Teama kojim upravlja Forgač. Nastupao je na Armagedonu, turniru za perspektivne borce regije. Međutim, nakon sukoba s Forgačem i njegovim timom, povukao se s MMA scene.

Kaj bumo s ovim? Forki zaslužio bonus večeri 🤣 pic.twitter.com/ZZKuqAYQ9Q — Robert T. (@Robi3004) September 7, 2025