SVE JE SNIMLJENO

VIDEO Još jedan skandal u Areni! Šef FNC-a nokautirao bivšeg borca, s poda ga skupili zaštitari

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
07.09.2025.
u 19:27

Abraham Are je ranije bio član American Top Teama, a kasnije se rastao s Draženom Forgačem i njegovim timom

FNC 24 priredba u zagrebačkoj Areni protekla je izvrsno sve do samoga kraja, kada je došlo do manjeg incidenta. Publika je uživala u nizu atraktivnih borbi i nokauta, a jedan od najzvučnijih trenutaka večeri bio je neočekivani nokaut u režiji Dražena Forgača.

Naime, nakon posljednje borbe, Forgač se verbalno sukobio s bivšim borcem FNC-a Abrahamom Areom. Prema snimci i svjedocima, rasprava je eskalirala u trenutku kada je Forgač pokušao ispratiti Areu iz dvorane. Nije poznato što se točno dogodilo i je li Are nešto rekao Forgaču.

Na snimci se vidi kako Forgač udara Area koij pada. Uključilo se i osiguranje koje je zadržalo Area na tlu. Potom su ga iznijeli iz dvorane.  Abraham Are je ranije bio član American Top Teama kojim upravlja Forgač. Nastupao je na Armagedonu, turniru za perspektivne borce regije. Međutim, nakon sukoba s Forgačem i njegovim timom, povukao se s MMA scene.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
1/34
Ključne riječi
FNC Dražen Forgač MMA Borilački sport

Komentara 7

ZA
zagabria5
20:05 07.09.2025.

Divljački sport, divljačko ponašanje. Sve je u redu

Avatar marlony
marlony
20:39 07.09.2025.

Prebijanje a ne sport. Što se čudite ovome ???

AU
autotunepickice
20:41 07.09.2025.

Ovo treba zabranit, to nema veze sa sportom.

