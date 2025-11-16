VIDEO Rumunj nokautirao bivšeg igrača Hajduka: Pogledajte neoprezan start vrijedan isključenja

Nogometaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Rumunjsku u ključnoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zmajevi su na stadionu Bilino Polje u Zenici slavili preokretom protiv Rumunjske, završilo je 3:1 za momčad Sergeja Barbareza.

Rumunji su poveli u 17. minuti golom Daniela Birgliee, a s tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. Edin Džeko donio je izjednačenje domaćima u 49. minuti, a za potpuni preokret zabio je Esmir Bajraktarević u 79. minuti. Konačni rezultat postavio je Haris Tabaković u četvrtoj minuti sudačke nadokande.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko zna bi li došlo do preokreta da napadač gostiju Denis Draguš nije zaradio crveni karton u 67. minuti, samo dvije minute nakon što je ušao u igru. Napadač turskog Eyupspora pokušao je primiriti jednu visoku loptu, ali umjesto toga je nogom u glavu pogodio bivšeg stopera Hajduka i Slaven Belupa - Nikolu Katića. Tu situaciju pogledajte OVDJE. S Katićem je na kraju bilo sve u redu te je normalno nastavio susret.

Dragušovo isključenje nakon utakmice komentirao je i rumunjski izbornik Mircea Lucescu - Naš igrač nije vidio Katića; to je trebao biti žuti karton za našeg igrača. Crveni karton nije bio ispravna odluka. Nije čak ni VAR pregledan, što je nedopustivo - rekao je nakon utakmice.

Zanimljivo je kako Katić u karijeri ima i jedan nastup za vatrene, bilo je to u prijateljskoj utakmici protiv Meksika 2017. Ima i osam nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, ali kasnije je promijenio sportsko državljanstvo.

BiH je tom pobjedom osigurala minimalno dodatne kvalifikacije, ali u posljednjem kolu protiv Austrije u Beču mogu izboriti i direktan plasman. Za to im je potrebna pobjeda protiv lidera skupine za kojim trenutačno zaostaju dva boda.