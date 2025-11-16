Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VRLO KRITIČNA

Rumunjski izbornik ostao šokiran viđenim u BiH: Uvjeti su očajni, nisam imao gdje sjesti

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Romania v Austria
BOGDAN BUDA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 10:35

Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici — nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumunjsku s 3:1 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. U sjajnoj utakmici na stadionu Bilino Polje u Zenici, Zmajevi su preokrenuli rezultat u drugom poluvremenu nakon što su gosti otišli na odmor s prednošću zahvaljujući golu Daniela Birgliee.

U drugom poluvremenu Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković donijeli su pobjedu Bosni i Hercegovini kojom su osigurali barem dodatne kvalifikacije i imaju šansu izboriti svoje drugo veliko natjecanje u povijesti. Dosad su bili samo na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu kada su ispali u skupini završivši treći.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Nakon utakmice, vrlo kritičan prema uvjetima u Zenici bio je rumunjski izbornik, legendarni Mircea Lucescu. 80-godišnji stručnjak u karijeri je vodio klubove poput Intera, Galatasaraya, Dinamo Kijeva itd. Upitan je da prokomentira loš ishod kvalifikacija po svoju reprezentaciju.

- Pričamo o ovoj utakmici ili o čitavim kvalifikacijama? Pitate me za kvalifikacije. Pričajmo o ovoj utakmici — bili smo bolji od BiH na terenu. Nije nam dosuđen ni čist penal. BiH je igrala jako agresivno. Sudac nije donosio jednake odluke za obje momčadi u istim ili sličnim situacijama - započeo je Lucescu.

- Naš igrač nije vidio Katića; to je trebao biti žuti karton za našeg igrača. Crveni karton nije bio ispravna odluka. Nije čak ni VAR pregledan, što je nedopustivo.Nismo zaslužili izgubiti. U prvom poluvremenu bili smo bolji, ali dva centaršuta i onaj sjajan udarac dotukli su nas. BiH nije zaslužila ovu pobjedu! Sretan sam kako smo odigrali prvo poluvrijeme i prvi susret u Bukureštu - nastavio je.

Potom je upitan nije li BiH zaslužila neko poštovanje budući da je pobijedila Rumunjsku u obje utakmice, a Lucescu je rekao kako nisu zaslužili pobijediti u Bukureštu.

- Ne želim govoriti o navijačima, ne znam što se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici — nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumunjsku, imala je sve potrebne uvjete. Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas — ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uvjeti na stadionu su očajni - završio je ljuto izlaganje Rumunj.

Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. Rumunjska reprezentacija BiH reprezetnacija Mircea Lucescu

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
11:26 16.11.2025.

I ovaj je strasno objektivan, trebali su pobijedit obe utakmice. Udarac nogom u glavu igraca visokog dva metra je za zuti karton. Navijaci koji pokazuju transparent podrske ratnom zlocincu i ubijanje muslimana njemu nisu problem. Losi uvjeti, to jedino je istina. Covjek je star pa mu nije lako stajati, a mogao bi i u mirovinu zaradio je dosta i nema potrebe ovako se blanirat po stare dane.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja