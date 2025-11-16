Rumunjski izbornik ostao šokiran viđenim u BiH: Uvjeti su očajni, nisam imao gdje sjesti

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumunjsku s 3:1 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. U sjajnoj utakmici na stadionu Bilino Polje u Zenici, Zmajevi su preokrenuli rezultat u drugom poluvremenu nakon što su gosti otišli na odmor s prednošću zahvaljujući golu Daniela Birgliee.

U drugom poluvremenu Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković donijeli su pobjedu Bosni i Hercegovini kojom su osigurali barem dodatne kvalifikacije i imaju šansu izboriti svoje drugo veliko natjecanje u povijesti. Dosad su bili samo na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu kada su ispali u skupini završivši treći.

Nakon utakmice, vrlo kritičan prema uvjetima u Zenici bio je rumunjski izbornik, legendarni Mircea Lucescu. 80-godišnji stručnjak u karijeri je vodio klubove poput Intera, Galatasaraya, Dinamo Kijeva itd. Upitan je da prokomentira loš ishod kvalifikacija po svoju reprezentaciju.

- Pričamo o ovoj utakmici ili o čitavim kvalifikacijama? Pitate me za kvalifikacije. Pričajmo o ovoj utakmici — bili smo bolji od BiH na terenu. Nije nam dosuđen ni čist penal. BiH je igrala jako agresivno. Sudac nije donosio jednake odluke za obje momčadi u istim ili sličnim situacijama - započeo je Lucescu.

- Naš igrač nije vidio Katića; to je trebao biti žuti karton za našeg igrača. Crveni karton nije bio ispravna odluka. Nije čak ni VAR pregledan, što je nedopustivo.Nismo zaslužili izgubiti. U prvom poluvremenu bili smo bolji, ali dva centaršuta i onaj sjajan udarac dotukli su nas. BiH nije zaslužila ovu pobjedu! Sretan sam kako smo odigrali prvo poluvrijeme i prvi susret u Bukureštu - nastavio je.

Potom je upitan nije li BiH zaslužila neko poštovanje budući da je pobijedila Rumunjsku u obje utakmice, a Lucescu je rekao kako nisu zaslužili pobijediti u Bukureštu.

- Ne želim govoriti o navijačima, ne znam što se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici — nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumunjsku, imala je sve potrebne uvjete. Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas — ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uvjeti na stadionu su očajni - završio je ljuto izlaganje Rumunj.