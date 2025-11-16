Naši Portali
SERGEJ BARBAREZ

Izbornik BiH ljutit što je zbog tuđe greške ostao bez igrača: Reći ću Austrijancima da to nije u redu

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Cyprus v Bosnia and Herzegovina
Yiannis Kourtoglou/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 10:58

Trebao je nastupiti u jučerašnjoj utakmici, no zbog greške austrijskog saveza nije na vrijeme dobio putovnicu Bosne i Hercegovine pa mu je UEFA zabranila nastup

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumunjsku s 3:1 u Zenici i osigurala najmanje dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Zmajevi još mogu i do prvog mjesta i direktnog plasmana, a o tome će odlučivati u posljednjem kolu kada gostuju kod Austrije u Beču. Trenutačno su dva boda iza Austrijanaca u skupini H pa bi ih pobjedom preskočili.

Uoči jučerašnje utakmice, izbornik Sergej Barbarez dobio je informaciju kako neće moći računati na Emira Karića, igrača kojeg je prijavio za tu utakmicu. Karić je igrač austrijskog Sturma iz Graza, a nastupao je za mlađe kategorije Austrije, prije nego je odlučio promijeniti sportsko državljanstvo i odlučio nastupati za BiH. 

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Trebao je nastupiti u jučerašnjoj utakmici, no zbog greške austrijskog saveza nije na vrijeme dobio putovnicu Bosne i Hercegovine pa mu je UEFA zabranila nastup. Cijelu situaciju nakon utakmice prokomentirao je Sergej Barbarez.

- U najmanju ruku to je bilo bezobrazno od austrijskog saveza, to se riješi u dan-dva, a ne da se ovako odugovlači. Morali smo reagirati kod FIFA-e i UEFA-e, a Karić će u ponedjeljak dobiti pravo nastupa. Reći ću to Austrijancima, na njihovom jeziku ću im poručiti da to nije bilo u redu što su napravili, takve stvari se ne rade,
AN
Antonio1952
11:29 16.11.2025.

U BiH je sve moguce i uvijek je kriv netko drugi. Igrac na spisku za utakmicu nema putovnicu, nevjerojatno.

