VIDEO Slavlje hrvatskog komentatora postalo hit u susjedstvu: Evo kako je reagirao na pogodak za preokret Zmajeva

Nogometaši susjedne nam Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Rumunjske osigurali su plasman najmanje u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Zmajevi su na stadionu Bilino Polje u Zenici slavili s 3:1 preokretom u drugom poluvremenu.

Daniel Birligea doveo je goste u vodstvo u 17. minuti, a s tim rezultatom otišlo se na odmor. Edin Džeko izjednačio je za domaće na samom početku drugog poluvremena, točnije u 49. minuti. Potpuni preokret osigurao je nogometaš PSV-a Esmir Bajraktarević u 79. minuti.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sjajni pogodak suigrača našeg Ivana Perišića oduševio je hrvatskog komentatora Željka Velu čiji je komentar pogotka ubrzo postao viralni hit u regiji. Pogodak Bajraktarevića i oduševljenu reakciju Vele možete pogledati OVDJE.

Konačni rezultat postavio je Haris Tabaković u sudačkoj nadoknadi. BiH još može do prvog mjesta u skupini H, ali za to joj treba pobjeda u posljednjem kolu kada gostuju u Beču kod vodeće Austrije.