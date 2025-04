VIDEO Romano otkrio svoje tajne i objasnio kako otkriva transfere! Talijan se posebno divi dvojici vatrenih

Talijan Fabrizio Romano jedan je od najpoznatijih transfer insajdera na svijetu. Tijekom svakog prijelaznog roka brojni pratitelji s velikom znatiželjom prate njegov profil na platformi X, gdje nerijetko prvi objavljuje informacije o najvećim transferima. U YouTube serijalu sportske platforme Sofascore nazvanom, "A Guest and a Half", otkrio je kako izgleda njegov život, zašto radi sam i što misli o slavnim hrvatskim igračima.

"Sve radim sam. Nemam tim, nemam ured, nemam agenciju. To je jedini način da ostanem iskren prema sebi i svom poslu", rekao je Romano pa istaknuo jednog od vatrenih kao iznimno upornog radnika, a kojeg drži za nogometnog virtuoza: "Ivan Perišić. Nakon teške ozljede, vratio se u Hajduk, mnogi su mislili da je gotovo. A onda opet igra u Ligi prvaka, golovi, asistencije. Taj čovjek je stroj, ima sjajan mentalitet. Luka Modrić, on je nogometni mozak. Njegova inteligencija, vođenje igre, mirnoća, ovako igrati u njegovim godinama, ima sve osobine za vrhunskog trenera. Ne znam hoće li to odabrati, ali potencijal ima."

Jedna od najvećih vijesti koje je objavio bila je ona o dolasku Thomasa Tuchela na klupu Bayerna umjesto Juliana Nagelsmanna. "Bayern je bio prvi na tablici. Nitko nije očekivao promjenu. Dobio sam poziv: "Dogodit će se sada". Nisam vjerovao. Trebalo je nekoliko sati da sve potvrdim. Kad sam objavio, eksplodiralo je. Hasan Salihamidžić bio je bijesan. Lothar Matthäus rekao je: 'Kako je moguće da jedan Talijan objavi prije njemačkih medija?'. To mi je puno značilo. Pokazalo je koliko sam daleko dogurao", rekao je transfer insajder.

Odgovorio je i na optužbe da prima novac kako bi potaknuo ostvarenje pojedinih transfera. "Ako netko ima dokaz, neka ga pokaže. Sve što sam izgradio temelji se na povjerenju. Ako to izgubim, gotovo je. Informacije dobivam s raznih strana, čak i od nekih konobara. Ljudi mi pošalju fotografiju trenera s igračem. Ja ne objavljujem odmah. Čekam i dobro provjerim. Zato još radim ovaj posao", objasnio je Romano.