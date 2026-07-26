Drljačić dvostruka prvakinja Hrvatske, Mladost do klupskog rekorda

Prvi dan pojedinačnog prvenstva Hrvatske za seniore i seniorke, koje se održava u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza i AK Dinamo-Zrinjevac, donio je niz kvalitetnih nastupa, osobnih rekorda i uzbudljivih završnica u borbi za naslove državnih prvaka. Najuspješnija pojedinka prvoga dana bila je Veronika Drljačić, koja je osvojila čak dvije pojedinačne zlatne medalje i jednu brončanu. Naslov državne prvakinje osvojila je na 100 metara s rezultatom 11,69 sekundi te na 400 metara s odličnih 51,90 sekundi, što je ujedno bio i najvredniji rezultat natjecanja u ženskoj konkurenciji. Brončanu medalju osvojila je i u štafeti 4x100 metara. Posebno je uvjerljiva bila na 400 metara, gdje je drugoplasiranu Ivonu Didović ostavila gotovo pet sekundi iza sebe. Zanimljivo je bilo u ženskom troskoku, u kojem je Magdalena Perić slavila s tek pet centimetara prednosti ispred Paule Borović. Klara Andrijašević i Wild bile su dominantne na 1500 metara, odnosno na 100 metara s preponama.

U muškoj konkurenciji po dvije zlatne medalje osvojili su David Došen, koji je slavio na 100 metara (10,70) te bio član pobjedničke štafete 4x100 metara HAAK Mladost, kao i Filip Pravdica, državni prvak u skoku u dalj (7,75 m) te također član zlatne štafete koja je s rezultatom 40,43 postavila novi hrvatski klupski rekord. Najvredniji rezultat u muškoj konkurenciji imao je Nino Jambrešić, pobjednik na 1500 m sa 3:38,25. U utrci na 1500 metara nastupio je i Marino Boudek, no na kraju je zauzeo drugo mjesto.