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PRVENSTVO HRVATSKE

Drljačić dvostruka prvakinja Hrvatske, Mladost do klupskog rekorda

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Igor Soban/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
26.07.2026.
u 18:45
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Prvi dan seniorskog prvenstva Hrvatske u atletici u Zagrebu obilježili su vrhunski rezultati i nekoliko impresivnih nastupa

Prvi dan pojedinačnog prvenstva Hrvatske za seniore i seniorke, koje se održava u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza i AK Dinamo-Zrinjevac, donio je niz kvalitetnih nastupa, osobnih rekorda i uzbudljivih završnica u borbi za naslove državnih prvaka. Najuspješnija pojedinka prvoga dana bila je Veronika Drljačić, koja je osvojila čak dvije pojedinačne zlatne medalje i jednu brončanu. Naslov državne prvakinje osvojila je na 100 metara s rezultatom 11,69 sekundi te na 400 metara s odličnih 51,90 sekundi, što je ujedno bio i najvredniji rezultat natjecanja u ženskoj konkurenciji. Brončanu medalju osvojila je i u štafeti 4x100 metara. Posebno je uvjerljiva bila na 400 metara, gdje je drugoplasiranu Ivonu Didović ostavila gotovo pet sekundi iza sebe. Zanimljivo je bilo u ženskom troskoku, u kojem je Magdalena Perić slavila s tek pet centimetara prednosti ispred Paule Borović. Klara Andrijašević i Wild bile su dominantne na 1500 metara, odnosno na 100 metara s preponama.

U muškoj konkurenciji po dvije zlatne medalje osvojili su David Došen, koji je slavio na 100 metara (10,70) te bio član pobjedničke štafete 4x100 metara HAAK Mladost, kao i Filip Pravdica, državni prvak u skoku u dalj (7,75 m) te također član zlatne štafete koja je s rezultatom 40,43 postavila novi hrvatski klupski rekord. Najvredniji rezultat u muškoj konkurenciji imao je Nino Jambrešić, pobjednik na 1500 m sa 3:38,25. U utrci na 1500 metara nastupio je i Marino Boudek, no na kraju je zauzeo drugo mjesto. 
Ključne riječi
Atletika

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