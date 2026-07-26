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WTA TOUR

Njemica Korpatsch pred domaćim navijačima do najvećeg uspjeha karijere

WTA 250 - Hamburg Open
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 17:32
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Njemačka tenisačica Tamara Korpatsch osvojila je naslov na turniru u Hamburgu i tako nakon tri godine čekanja stigla do drugog WTA trofeja u karijeri

Njemačka 31-godišnja tenisačica Tamara Korpatsch (WTA - 81.) je u nedjelju u Hamburgu na zemljanoj podlozi prekinula trogodišnje čekanje na svoj drugi naslov na WTA Touru svladavši pred domaćim navijačima Mađaricu Annu Bondar (WTA - 97.) sa 6-3, 6-3. 

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj, ali prvi u kojem je ulog bio pobjednički trofej, a Korpatsch je došla do pete pobjede, zaustavivši Bondar drugu godinu zaredom nadomak naslovu u Hamburgu. Naime, Mađarica je i prošle godine bila finalistica ovog turnira, a tada je poražena od Francuskinje Lois Boisson.

Tako je Bondar ostala na čekanju na svoj prvi naslov na WTA Touru, a Korpatsch je u drugom ovogodišnjem finalu ponovno osjetila slast pobjede. Prvi naslov je osvojila 2023. u rumunjskoj Cluj-Napoci, a u veljači je poražena u finalu dvoranskog turnira u Ostravi.

Naslov iz Hamburga će Njemici donijeti skok od 35 mjesta na novoj WTA ljestvici te će se naći na 46. poziciji i prvi put u karijeri biti u Top 50.
Ključne riječi
tenis WTA

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