Iz UEFA-e stigla važna vijest za Hajduk prije mogućeg trećeg pretkola Europske lige

Hajduk je nakon pobjede 2:0 na Poljudu u dobroj poziciji pred uzvrat protiv ciparskog Pafosa, koji će odlučiti hoće li Splićani nastaviti europski put u kvalifikacijama za Europsku ligu ili će se preseliti u Konferencijsku ligu.

U slučaju prolaska, Bijele u trećem pretkolu čeka austrijski Red Bull Salzburg. Međutim, u međuvremenu je UEFA donijela odluku koja mijenja prvotni raspored odigravanja tog dvomeča.

Prema prvotnom planu Hajduk, odnosno pobjednik dvoboja s Pafosom, trebao je biti domaćin prve utakmice. Ipak, zbog UEFA-inog Superkupa između PSG-a i Aston Ville, koji će se 12. kolovoza igrati upravo u Salzburgu, europska je kuća nogometa odlučila zamijeniti domaćinstva.

To znači da bi Hajduk, izbori li prolaz na Cipru, prvi susret protiv Salzburga igrao u Austriji 6. kolovoza, dok bi se uzvrat tjedan dana kasnije igrao na Poljudu.

Europski put pritom nudi nekoliko mogućih scenarija. Prolazak preko Pafosa donio bi Hajduku najmanje još dvije prepreke do plasmana u ligašku fazu Europske lige. Nakon trećeg pretkola morao bi uspješno odraditi i play-off.

Ni eventualni poraz u trećem pretkolu Europske lige ne bi značio kraj europske sezone. U tom slučaju Splićani bi se preselili u play-off Konferencijske lige, gdje bi imali još jednu priliku izboriti nastup u glavnoj fazi europskog natjecanja. Ako bi ispali tek u play-offu Europske lige, automatski bi osigurali mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

S druge strane, ispadanje od Pafosa značilo bi nastavak kvalifikacija u Konferencijskoj ligi. Hajduk bi tada u trećem pretkolu igrao protiv pobjednika dvoboja između litavskog Žalgirisa i gruzijskog Dinama Tbilisija, također uz prvi susret u gostima i uzvrat na Poljudu. Za ulazak u ligašku fazu tog natjecanja u tom bi slučaju morao uspješno proći i treće pretkolo i završni play-off.