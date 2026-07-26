Drama u kolumbijskoj reprezentaciji: izbornik navodno nema potpunu kontrolu nad pozivima

Problemi u kolumbijskoj nogometnoj reprezentaciji ne prestaju. Nakon razočaravajućeg završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu i neugodnih prijetnji upućenih Jámintonu Campazu, javnost se ponovno bavi situacijom unutar momčadi. Ovoga puta glavne uloge imaju izbornik Néstor Lorenzo i najveća zvijezda reprezentacije James Rodríguez.

Prema tvrdnjama kolumbijskih novinara, Lorenzo navodno nema potpunu autonomiju prilikom odlučivanja o popisu igrača koje će pozvati za nadolazeće utakmice. Kao razlog se navode zahtjevi organizatora prijateljskih susreta u Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi prema tim informacijama tražili da James Rodríguez bude među pozvanim igračima.

Kolumbija će u idućem reprezentativnom ciklusu odmjeriti snage s Peruom i Meksikom, a Rodríguez bi se na popisu trebao naći bez obzira na to kakvu mu je ulogu Lorenzo namijenio u budućnosti.

"Organizatori utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama postavili su Kolumbiji jedan zahtjev - određeni igrač mora biti pozvan, a to je James Rodríguez. Time se ponovno otvara pitanje projekta Néstora Lorenza, koji je potvrđen na mjestu izbornika kolumbijske reprezentacije", izjavio je Javier Hernández Bonnet, novinar i direktor emisije Blog Deportivo.

Njegova izjava izazvala je veliku raspravu u kolumbijskoj javnosti, budući da je ponovno otvoreno pitanje utjecaja komercijalnih interesa na sportske odluke reprezentacije. Dio javnosti pita se donosi li Lorenzo samostalno odluke o izboru igrača ili na popise utječu zahtjevi organizatora i sponzora.

Posebno je osjetljivo pitanje budućnosti Jamesa Rodrígueza, koji je godinama zaštitno lice kolumbijskog nogometa, ali se posljednjih sezona često raspravlja o njegovoj ulozi i fizičkoj spremi.

Unatoč novim kritikama, Néstor Lorenzo i dalje ima podršku vodstva Kolumbijskog nogometnog saveza. Njegov ugovor nedavno je produžen sve do 2030. godine, no nova kontroverza mogla bi dodatno zakomplicirati situaciju oko njegova mandata i odnosa unutar reprezentacije.