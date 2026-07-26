Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON SP-A

Drama u kolumbijskoj reprezentaciji: izbornik navodno nema potpunu kontrolu nad pozivima

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
Simon Fearn/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
26.07.2026.
u 16:55
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U Kolumbijskoj reprezentaciji pojavila se nova kontroverza nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. U fokusu su se našli izbornik Néstor Lorenzo i kapetan James Rodríguez, a tamošnji mediji tvrde da odluke o sastavu momčadi nisu isključivo u rukama stručnog stožera

Problemi u kolumbijskoj nogometnoj reprezentaciji ne prestaju. Nakon razočaravajućeg završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu i neugodnih prijetnji upućenih Jámintonu Campazu, javnost se ponovno bavi situacijom unutar momčadi. Ovoga puta glavne uloge imaju izbornik Néstor Lorenzo i najveća zvijezda reprezentacije James Rodríguez.

Prema tvrdnjama kolumbijskih novinara, Lorenzo navodno nema potpunu autonomiju prilikom odlučivanja o popisu igrača koje će pozvati za nadolazeće utakmice. Kao razlog se navode zahtjevi organizatora prijateljskih susreta u Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi prema tim informacijama tražili da James Rodríguez bude među pozvanim igračima.

Kolumbija će u idućem reprezentativnom ciklusu odmjeriti snage s Peruom i Meksikom, a Rodríguez bi se na popisu trebao naći bez obzira na to kakvu mu je ulogu Lorenzo namijenio u budućnosti.

"Organizatori utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama postavili su Kolumbiji jedan zahtjev - određeni igrač mora biti pozvan, a to je James Rodríguez. Time se ponovno otvara pitanje projekta Néstora Lorenza, koji je potvrđen na mjestu izbornika kolumbijske reprezentacije", izjavio je Javier Hernández Bonnet, novinar i direktor emisije Blog Deportivo.

Njegova izjava izazvala je veliku raspravu u kolumbijskoj javnosti, budući da je ponovno otvoreno pitanje utjecaja komercijalnih interesa na sportske odluke reprezentacije. Dio javnosti pita se donosi li Lorenzo samostalno odluke o izboru igrača ili na popise utječu zahtjevi organizatora i sponzora.

Posebno je osjetljivo pitanje budućnosti Jamesa Rodrígueza, koji je godinama zaštitno lice kolumbijskog nogometa, ali se posljednjih sezona često raspravlja o njegovoj ulozi i fizičkoj spremi.

Unatoč novim kritikama, Néstor Lorenzo i dalje ima podršku vodstva Kolumbijskog nogometnog saveza. Njegov ugovor nedavno je produžen sve do 2030. godine, no nova kontroverza mogla bi dodatno zakomplicirati situaciju oko njegova mandata i odnosa unutar reprezentacije.
Ključne riječi
Kolumbijska nogometna reprezentacija James Rodriguez SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!