VIDEO Pogledajte što se dogodilo kada se Kim Jong-un spustio među nogometašice

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un privukao je pažnju javnosti nakon što su se društvenim mrežama proširile snimke susreta sa sjevernokorejskim nogometašicama koje su osvojile azijsku Ligu prvakinja.

Na snimkama se vidi kako Kim silazi na teren kako bi čestitao igračicama kluba Naegohyang Women's FC na povijesnom uspjehu.

Dok je prolazio redom i rukovao se s igračicama, mnoge od njih djelovale su vrlo emotivno. Neke su bile na rubu suza, a pojedine su vidljivo poskakivale od uzbuđenja tijekom susreta sa sjevernokorejskim vođom.

WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Kim se potom fotografirao s momčadima prije nego što je zauzeo mjesto na tribinama.

Naegohyang Women’s FC osvojio je naslov nakon pobjede 1:0 protiv japanske ekipe Tokyo Verdy Beleza u finalu odigranom prošlog mjeseca u Seulu. Time je klub postao prva sjevernokorejska momčad koja je osvojila to natjecanje.

Pobjednički pogodak postigla je kapetanica Kim, koja je ujedno proglašena i najboljom igračicom turnira.

- Velika mi je čast osvojiti nagradu za najbolju igračicu - poručila je nakon finala.