Hrvat kod Mourinha pao u drugi plan, ali sada ga traže brojni europski klubovi

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti Benficu i karijeru nastaviti u Španjolskoj. Za 22-godišnjeg napadača ozbiljno je zainteresiran Betis, koji je već uspostavio kontakt s lisabonskim klubom, a Benfica ga je navodno spremna prodati.

"Španjolski klub već je uspostavio kontakt s Benficom i pokazuje ozbiljnu namjeru da realizira posao, premda još nije odlučeno hoće li se transfer ostvariti kao izravna kupnja ili posudba s opcijom otkupa. Prioritet vodstva Benfice jest trajna prodaja ili, kao alternativa, dogovor koji uključuje obvezni otkup nakon posudbe", tvrdi A Bola.

Betis i Benfica zasad se nisu javno očitovali o tim napisima.

Španjolski klub, koji će ove sezone igrati u Ligi prvaka, prije šest dana potvrdio je da traži napadača.

"Istina je da tijekom prijelaznog roka analiziramo različite opcije za poziciju središnjeg napadača", izjavio je sportski direktor Manu Fajardo u obraćanju medijima.

"Naravno, uvijek nastojimo nadopuniti ono što već imamo u momčadi. Jasno nam je kakav profil napadača želimo. Trener Manuel Pellegrini također vrlo dobro zna kakvog napadača želi i sada je na nama da iskoristimo trenutak. Tržište je u ovom trenutku izrazito napuhano, posebno kada je riječ o središnjim napadačima. Zato ne treba žuriti s odlukama", dodao je.

Ivanović, koji je u Benficu stigao iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, prošle se sezone nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba. Tadašnji trener José Mourinho igrao je u formaciji s jednim isturenim napadačem te je prednost davao grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu, koji je još uvijek u klubu. Ovog ljeta hrvatski napadač dobio je dodatnu konkurenciju u napadu Benfice dolaskom 22-godišnjeg kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána, pa prodaja nije nelogična stvar.

No, neće Betis biti jedini koji će se boriti za našeg nogometaša, zainteresiranih ima više. La Gazzetta dello Sport piše da bi se u utrku mogao uključiti Lazio, dok turski mediji navode da interes pokazuje istanbulski Galatasaray. Ivanovića navodno prate i engleski Hull City hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića te talijanski Como.