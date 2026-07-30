Još jedna u nizu Hajdukovih europskih katastrofa

Nogometaši Hajduka završili su svoj ovosezonski put u kvalifikacijama za Europsku ligu. Splitski klub nije uspio zadržati prednost od 2:0 koju je stekao na Poljudu protiv ciparskog Pafosa, budući da je Pafos na uzvratu u Limassolu pobijedio 4:0 nakon 120 minuta igre i tako pobijedio ovaj dvomeč drugog pretkola EL-a s ukupnih 4:2. Hajduk će svoje europske kvalifikacije nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa.

Oni optimistični navijači bijelih nadali su se da bi se, s obzirom na izvedbu u Splitu, mogla prekinuti Hajdukov niz bez pobjede na europskim gostovanjima koji traje već 2144 dana, još od pobjede kod makedonske Renove 6. rujna 2020. godine. Izvedba Hajduka bila je toliko slaba da se sada ta nadanja zaista čine smiješnima. Već nakon nekoliko minuta bilo je očito da će Pafos, koji inače u posljednjih 12 domaćih europskih utakmica ima tek jedan poraz, gospodariti događanjima na terenu. Bio je ovo okršaj dvaju momčadi koje obožavaju posjed lopte; Hajduk je prošle sezone imao najveći posjed u HNL-u, a Pafos najveći u ciparskom prvenstvu. Stoga je pitanje bilo tko će uspjeti nametnuti taj svoj posjed. Hajduk je pokušavao izaći iz zadnje linije kroz dodavanja, no Pafos je agresivnim i visokim pritiskom totalno onemogućio momčadi Gonzala Garcije da igra kako želi, pa su stoga bijeli, što je utakmica odmicala, sve češće igrali na besciljna ispucavanja lopte, budući da je izlaženje s dodavanjima bilo krcato predajama posjeda momčadi koju vodi Portugalac Ricardo Sa Pinto.

Osim visokog presinga, Pafos je imao jasnu ideju igre. David Luiz je služio kao glavni kreator iz zadnje linije, u prvoj fazi napada, Ivan Šunjić je na zadnjem veznom imao ulogu 'mesara', preostala dva veznjaka Quina i Guga su bili zaduženi za nošenje lopte u završnu trećinu, a tamo je sve počivalo na brzini i tehničkoj kvaliteti koju su pružali sjajni brazilski ofenzivci Jaja, Biel i Lele. Uz to, Pafos je bio i jako opasan iz prekida s kojima se Hajdukova obrana teško nosila. Pafos je bio najstarija momčad u ovoj fazi Europske lige, s početnom postavom od 29,1 godine, dok je Hajduk bio druga najmlađa, s početnom postavom koja je imala 23,9 godina. Iskustvo je brutalno nadjačalo mladost.

Gotovo pa od samog početka utakmice počela je opsada Hajdukovog gola. Hajduk je tek tu i tamo istrčao poneki kontranapad, ali sve je to bilo bezopasno, što najbolje pokazuje podatak od samo jednog upućenog udarca u prvom dijelu. S druge strane, Pafos je u prvom poluvremenu stvorio deset opasnih situacija, od čega pet pravih prilika. Hajduk se nekako držao sve do 40. minute, kad je kapitulirao. Jako dobru akciju su odigrali Quina i Lele na lijevoj strani, loptu je potom dobio Jaja u kaznenom prostoru, pokušao pucati, blokirala je to obrana Hajduka, a lopta se odbila do Goncala 'Guge' Rodriguesa koji je iz prve silovito pucao uz samu vratnicu s ruba kaznenog prostora i zabio pogodak.

U drugom poluvremenu nije se ništa mijenjalo. Pafos je napadao, Hajduk se grčevito branio, a gol je cijelo vrijeme visio u zraku. Posebno je opasan bio stoper David Goldar koji je četiri puta opasno pucao glavom nakon prekida, od čega je jednom, u 82. minuti i zabio pogodak, no bio je poništen zbog ranijeg prekršaja na Dariju Marešiću. U prvoj minuti sudačke nadoknade, pak, prekršaja nije bilo. Dragomir je ubacio s lijeve strane, sjajni skakač Goldar je nadskočio Pukštasa i zabio za odlazak u produžetke. Hajduk je bio jako blizu prolaska, ali s ovakvom igrom mora se priznati da bi prolaz bio nezaslužen.

Već u trećoj minuti prvog produžetka Pafos je zabio za preokret. Pepe je podvalio na desnoj strani loptu u prostor za Lelea, njegov prizemni ubačaj je odbio Silić, čijim je odbijanjem pravi poklon dobio Biel koji je pogodio prazna vrata s pet metara za 3:0 Pafosa. Hajduk je tada pokušao baciti što je više moguće karata u napad, ali nije stvorio ni približnu opsadu kakvu je Pafos stvorio njemu. U završnici je Pafos imao nekoliko 'zicera' iz laganih kontranapada, a jedan od njih i iskoristio preko Correie u 117. minuti za konačnih 4:0.

Moramo reći da nije čudo da se Pafos (78.) nalazi čak 96 mjesta ispred Hajduka (174.) na Uefinoj ljestvici klupskih koeficijenata. Statistika udaraca od 20:5 u korist Pafosa sve govori, ovo je bila još jedna u nizu Hajdukovih europskih katastrofa.