Trener Hajduka: Bili smo nadomak prolaza, izgubili smo u posljednjoj minuti. Ovo nije stvar mentaliteta

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prokomentirao je poraz od Pafosa (4:0 nakon produžetka) kojim je hrvatski doprvak ispao u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu nakon što je u prvom susretu slavio 2:0.

- Nije bio plan braniti se. Naš plan je bio uzeti im loptu, biti agresivni. Pokušali smo sve što i u prošloj utakmici. Pafos je osvajao druge lopte. Problem je kad smo imali loptu, nismo bili dobri. Pafos je kvalitetna ekipa - rekao je Garcia, prenosi Dalmatinski portal te dodao:

- Acapandie je igrao s ozljedom. Brajkovića nema. Na desnoj strani smo bili polovni. Karakteristike Roka su drugačije, puno toga je drugačije nego u prvoj utakmici. Nismo bili usredotočeni, nismo se dodavali, nismo bili agresivni.

Zašto se Hajduku ovo uvijek događa u važnim utakmica, je li to stvar mentaliteta?

- Ovo nije stvar mentaliteta. Pafos je kvalitetna, brza ekipa. Realnost je da je Pafos jako kvalitetna i iskusna ekipa. Činjenica da smo odigrali odličnu utakmicu u prvom susretu ne umanjuje njihovu kvalitetu. Preživljavali smo većinu utakmice.

Slijede im kvalifikacije u Konferencijskoj ligi i Žalgiris, ali prije toga Varaždin na otvaranju HNL-a.

- Izgubiš, ideš dalje. Izgubili smo u posljednjoj minuti, bili smo tu, nadomak prolaza. Ovo nije bila najbolja utakmica. Nakon što su zabili imali smo priliku za pogodak. Dobri smo bili u ovom dvomeču, ali trebamo znati da protiv ovakvih ekipa trebamo biti na maksimumu. Znam da je teško, vidi se da je Pafos dobra ekipa. Trebamo postati bolji – kazao je Garcia.