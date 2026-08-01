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PRIPREMNE UTAKMICE

Gvardiol i Kovačić odigrali prvo poluvrijeme, Inter nakon jedanaesteraca svladao City

Pre Season Friendly - Manchester City Training
Foto: TYRONE SIU/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 16:25
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Manchester City i Inter remizirali su 1:1 u prijateljskoj utakmici u Hong Kongu, a talijanski prvak do pobjede je stigao nakon raspucavanja jedanaesteraca

Nogometaši Manchester Cityja i milanskog Intera odigrali su prijateljsku utakmicu u Hong Kongu, koja je u osnovnom dijelu dvoboja završila rezultatom 1-1, a talijanski prvak je došao do pobjede u raspucavanju 11-eraca (3-1). 

Bila je to prva pripremna utakmica koju je kao novi menadžer Manchester Cityja vodio Enzo Maresca, a odigran je na stadionu Kai Tak.

Hrvatski reprezentativci u sastavu Cityja, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić bili su u početnoj postavi i odigrali su prvo poluvrijeme, dok trener Intera Christian Chivu nije koristio Petra Sučića u ovom dvoboju.

Manchester City je poveo u 14. minuti golom 21-godišnjeg napadača Divina Mubame, na asistenciju Antoinea Semenya. Inter je izjednačujući pogodak postigao samo šest minuta poslije, a strijelac je bio Benjamin Pavard.

Taj je rezultat ostao do kraja dvoboja pa je pobjednik i osvajač trofeja Asahi odlučen raspucavanjem 11-eraca, u kojem su prva tri izvođača za City promašila vrata, a samo je Claudio Echeverri bio precizan. Momčadi iz Manchestera nije pomoglo što je Gianluigi Donnarumma obranio udarac Davidea Frattesija, jer su Piotr Zielinski, Mattia Mosconi i Matteo Lavelli bili precizni izvođači.

Inter će do svoje prve utakmice u talijanskom prvenstvu (22. kolovoza) odigrati još dvije pripremne utakmice u australskom Perthu: 5. kolovoza protiv Milana, a 8. kolovoza protiv Juventusa. Tada bi se momčadi trebao priključiti 32-godišnji engleski branič John Stones, koji je nakon desetogodišnjeg angažmana u Manchester Cityju došao u Inter kao slobodan igrač.

"Građanima" slijede još dvije pripremne utakmice na azijskoj turneji, obje u Seulu: 5. kolovoza protiv All-Star momčadi južnokorejske lige te 9. kolovoza protiv Atletico Madrida. Prije prve utakmice u Premier ligi, City će u Cardiffu odigrati utakmicu protiv aktualnog prvaka Arsenala za "FA Community Shield", englesku verziju Superkupa.
Ključne riječi
Inter Milano Manchester City

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