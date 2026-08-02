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PREDSJEDNIK DINAMA

Zvonimir Boban: Napravio sam najveću glupost u životu, nikako ne mogu to sebi oprostiti

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
02.08.2026.
u 17:20
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Iza Bobana fantastična je nogometna karijera, a ostat će upamćen i kao karizmatičan kapetan Hrvatske koju je 1998. godine senzacionalno odveo do svjetske bronce. No žali zbog jednog detalja

Legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban je ranije radio u AC Milanu, gdje je bio sportski direktor te u Fifi, odnosno Uefi dok se nije razišao s predsjednikom Čeferinom. Povezivalo ga dugo s povratkom u Dinamo, a to se napokon i dogodilo nakon čega su plavi osvojili dvostruku krunu u Hrvatskoj, a sada opet napadaju Ligu prvaka. 

Iza Bobana fantastična je nogometna karijera, a ostat će upamćen i kao karizmatičan kapetan Hrvatske koju je 1998. godine senzacionalno odveo do svjetske bronce. No žali zbog jednog detalja.

– Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti – rekao je svojedobno o polufinalu s Francuzima koje su vatreni izgubili s 2:1 nakon što su poveli.

U antologiju je ušao i incident kada je udario milicajca na Maksimiru kao jedan od ključnih trenutaka koji je obilježio turbulentno razdoblje raspada Jugoslavije.

– Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari – rekao je Boban i dodao da nije mislio da će izbiti rat.

– Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju – kazao je jednom prilikom.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dinamo Zvonimir Boban

Komentara 7

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PE
Pentagon
18:04 02.08.2026.

Boban je najveća Dinamova legenda. Svatko pravi greške a on je osvojio treće mjesto na SP 1998. Vrhunski nogometni stručnjak i uvjeren sam da je on trenutno daleko najbolje rješenje na mjestu Predsjednika Dinama.

Avatar white socks
white socks
19:12 02.08.2026.

Igrao za Jugoslaviju poslije Krvavog Uskrsa a nije htio igrati za Hrvatsku protiv SAD. Još ni na jednom njegovom igraču Dinamo nije zaradio nego izgubio. Benancer, plaćen 3M zabio jedan gol. Vilar, plaćen 3M prodan za 1M5. Ljubičić... Učinio sve da Stojkovića otjera, samo srećom nije uspio itd

LE
lektor
18:16 02.08.2026.

Što je ovo, koji je povod???!!!

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