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HRVATSKI MAESTRO

VIDEO Modrić stigao na pripreme Milana u hotel, nije mogao vjerovati što ga je tamo dočekalo

Serie A - Genoa v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.08.2026.
u 16:16
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Okupljeni navijači dočekali su Modrića s dresovima Milana i Hrvatske, a 40-godišnji hrvatski nogometaš strpljivo ih je potpisivao i ispunio želje za fotografijom prije nego li se priključio suigračima i novom treneru Portugalcu Rubenu Amorimu koji ga vidi u najužim planovima za narednu sezonu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i lider Milana Luka Modrić nakon odmora od svjetskog prvenstva stigao je na pripreme rossonera u Australiju. Ispred hotela su našeg kapetana dočekale stotine navijača koji su bili oduševljeni s činjenicom da vide osvajača Zlatne lopte i svjetskog doprvaka iz 2018. godine na nekoliko metara udaljenosti.

Okupljeni navijači dočekali su Modrića s dresovima Milana i Hrvatske, a 40-godišnji hrvatski nogometaš strpljivo ih je potpisivao i ispunio želje za fotografijom prije nego li se priključio suigračima i novom treneru Portugalcu Rubenu Amorimu koji ga vidi u najužim planovima za narednu sezonu. 

Podsjetimo, Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u madridskom Realu, u prvoj je sezoni za crveno-crne odigrao čak 37 utakmica.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

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