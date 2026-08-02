VIDEO Modrić stigao na pripreme Milana u hotel, nije mogao vjerovati što ga je tamo dočekalo

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i lider Milana Luka Modrić nakon odmora od svjetskog prvenstva stigao je na pripreme rossonera u Australiju. Ispred hotela su našeg kapetana dočekale stotine navijača koji su bili oduševljeni s činjenicom da vide osvajača Zlatne lopte i svjetskog doprvaka iz 2018. godine na nekoliko metara udaljenosti.

Okupljeni navijači dočekali su Modrića s dresovima Milana i Hrvatske, a 40-godišnji hrvatski nogometaš strpljivo ih je potpisivao i ispunio želje za fotografijom prije nego li se priključio suigračima i novom treneru Portugalcu Rubenu Amorimu koji ga vidi u najužim planovima za narednu sezonu.

Podsjetimo, Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u madridskom Realu, u prvoj je sezoni za crveno-crne odigrao čak 37 utakmica.