IZGLEDA NESTVARNO

VIDEO Pogledajte nevjerojatan autogol koji je zgranuo hajdukovce u Varaždinu

NK Varazdin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
13.09.2025.
u 17:55

Varaždin je u 6. kolu HNL-a šokirao Hajduk s dva brza pogotka unutar prvih osam minuta utakmice. Nakon vodstva Latkovića, dogodio se trenutak o kojem će se dugo pričati – nevjerojatan i bizaran autogol Hajdukovog vratara Ivice Ivušića, koji je zgranuo sve navijače splitskog kluba

Teško da su i najoptimističniji navijači Varaždina mogli zamisliti bolje otvaranje utakmice protiv splitskog Hajduka. U dvoboju 6. kola SuperSport HNL-a, prije nego što je semafor pokazao desetu minutu, domaćini iz baroknog grada već su imali vodstvo od 2:0, čime su rano bacili momčad i navijače bijelih u potpuni očaj. Bio je to početak iz noćne more za Splićane, a dva brza udarca u potpunosti su odredila tijek susreta i ostavila Hajduk u gotovo bezizlaznoj situaciji. Hladan tuš na samom početku susreta bio je uvod u jednu od najbizarnijih pogrešaka sezone, koja se dogodila iskusnom čuvaru mreže.

Početna rapsodija Varaždinaca započela je već u petoj minuti susreta. Domaćini su poveli preko Alekse Latkovića, koji je pokrenuo brzi kontranapad, gurnuo loptu za Iurija Tavaresa, a ovaj je uspio spasiti da ne izađe izvan terena. Uslijedio je precizan ubačaj za Latkovića, koji je sjajnim volejem neobranjivo pogodio mrežu Hajduka za vodstvo od 1:0. Igrači Hajduka tražili su igranje rukom jednog od domaćih igrača u začetku akcije, no sudac Patrik Kolarić i VAR soba nisu imali dvojbi – pogodak je bio regularan, a slavlje na stadionu moglo je početi. Bio je to tek početak šokantnog otvaranja utakmice za gostujuću momčad.

PRVI GOL POGLEDAJTE OVDJE

Samo tri minute kasnije, u osmoj minuti, uslijedio je trenutak koji je obilježio utakmicu i o kojem će se još dugo pričati u nogometnim krugovima. Glavni protagonist akcije ponovno je bio nezaustavljivi Iuri Tavares. Probio je po lijevoj strani i iz teškog kuta poslao oštru povratnu loptu u peterac. Lopta je išla prema golu, a naizgled bezopasnu situaciju trebao je riješiti iskusni vratar Ivica Ivušić. Međutim, umjesto rutinske intervencije, dogodila se tragikomična reakcija. Vratar Hajduka i hrvatske reprezentacije, 30-godišnji Ivušić, nespretno je zahvatio loptu i preusmjerio je u vlastitu mrežu za nevjerojatnih 2:0.

NEVJEROJATAN AUTOGOL POGLEDAJTE OVDJE

Kamere su se odmah usmjerile na splitsku "jedinicu". Ivušić, inače poznat po svojoj smirenosti i pouzdanosti, ostao je u nevjerici, promrmljavši nekoliko riječi nezadovoljstva. Njegova reakcija govorila je više od tisuću riječi – bio je to trenutak potpunog šoka i za njega i za cijelu momčad. Prvi mu je u pomoć pritrčao suigrač Ron Raci, koji ga je pokušao utješiti tapšanjem po leđima, no šteta je već bila učinjena. Takav kiks od vratara njegovog kalibra, visokog 195 centimetara i s bogatim iskustvom, rijetko se viđa i zasigurno će ostati zapamćen kao jedan od najčudnijih autogolova sezone.
Ivica Ivušić Varaždin Hajduk

