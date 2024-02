VIDEO Pogledajte kako je Hrvat razbio Furyja, odmah se javio Hrgović: Spreman sam uskočiti

Dvoboj za apsolutnog svjetskog profesionalnog prvaka u boksu u teškoj kategoriji između Britanca Tysona Furyja i Ukrajinca Oleksandra Usika koji se trebao održati u Rijadu 17. veljače odgođen je zbog Furyjeve ozljede zadobivene tijekom sparinga.

Fury je pripremajući se za dvoboj s Usikom zadobio duboku posjekotinu iznad oka koja je zahtijevala i šivanje. Težu ozljedu zadao mu je hrvatski boksač Agron Smakići, a pojavila se i snimka sparinga.

‼️ Tyson Fury's cut suffered in sparring today that has caused the Oleksandr Usyk fight to be postponed. pic.twitter.com/eMdWYTofYb