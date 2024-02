Hrgoviću se iznenada otvorila prilika života?! Za 15 dana boksat će s Usikom za naslov?

VERBALNO PREPUCAVANJE

Joshua upozorio Ngannoua: Ja sam moćni udarač koji razbija ljude, jednom sam uništio karijeru

– Ljudi me i dalje podcjenjuju, kao da me mogu samo tako pritiskati, jer misle da sam možda psihički nestabilan. I koliko god uzdižu Ngannoua, on prvo mora proći mene. Tek će sada ući u ring protiv nekog tko se zna boriti – kazao je Anthony Joshua