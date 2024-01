"Hrgović misli da je najbolji boksač na svijetu, nitko osim njega to ne misli"

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović je ponovno došao u situaciju da mora čekati. Iako je ima status obaveznog izazivača za svjetski teškaški naslov prema IBF-u, do borbe ne dolazi.

S njim se ne žele boriti ni Oleksandar Usik ni Tyson Fury koji bi radije čak i napustili mjesto IBF prvaka kako bi odradili unosniji revanš. Hrgović je očekivao da će barem biti sljedeći protivnik Anthonyja Joshue, no on je prihvatio boksački meč s UFC borcem Francisom Ngannouom.

VIDEO Rival teško optužio Hrgovića

- Kad bi netko od vas zatražio da nabrojiti najbolje teškaše svijeta, Tyson Fury i Oleksandr Usik vjerojatno bi se našli na vrhu vaše liste. Netko bi mogao reći i da su to Anthony Joshua ili Joseph Parker. Bez obzira na to tko je izabran, u tom krugu nikad se ne nalazi Filip Hrgović. Ako pitate njega, on će reći da je upravo on najbolji - piše boksački novinar Hans Themistode na portalu Boxing Scene, te dodaje:

- Ne bih htio biti onaj koji donosi loše vijesti, ali gotovo je nemoguće da se Hrgoviću ispuni želja. On misli da nitko ne boksa na razini na kakvoj je on - stoji u tekstu Themistodea.

- To što hvali samog sebe neće ga podići na ljestvicama kod drugih. I on zna da to ne može napraviti samo riječima. Nagađa da ga kolege i navijači smatraju respektabilnim borcem, ništa više i ništa manje - dodaje se u tekstu uz zaključak s izjavom Filipa Hrgovića:

- Nisam imao priliku pokazati da sam najbolji pa bih rekao da sam među 10. Ako mene pitate, ja sam najbolji. Osjećam da svakog mogu pobijediti, ali to moram i dokazati.