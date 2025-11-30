Slavni Shaquille O'Neal u emotivnoj ispovijesti priznao: 'Umalo sam bankrotirao...'

Shaquille O'Neal bio je jedan od prvih koji je osporio stigmu da sportaši ne mogu postati uspješni poslovni ljudi. Svakim novim poslovnim dogovorom koji sklapa, Shaq ruši barijere za koje se prije smatralo da su neuništive. O'Nealova NBA karijera donijela mu je otprilike 286 milijuna dolara, dok su ga poslovni pothvati doveli do izgradnje financijskog carstva s portfeljem vrijednim oko 500 milijuna dolara. Međutim, svi znaju da su najuspješniji ljudi napravili najviše pogrešaka kako bi stigli do vrha, a četverostruki prvak nije iznimka.

"Koja je najveća financijska pogreška koju ste napravili?" upitao je novinar O'Neala u intervjuu za CNBC.

- Bilo ih je mnogo. Opet, kad sam bio mlađi. Tražio sam: 'Hej, dajte mi milijun, i za otprilike tri godine bit će 10 milijuna.' Takve poslove bih prihvaćao svaki put. 'Dajte mi 10 milijuna. Ulaganja u ovu tvrtku.' Bum, bum, bum. 'Za četiri godine vrijedit će 300 milijuna. Od otprilike 19. do 26. godine, svatko je mogao doći u moj ured, reći mi poslovnu ideju i ja bih je odmah prihvatio. Bez istraživanja, bez dubinske analize. Ako sada dobijem vaš milijun, za par godina bit će par milijuna. Sklopit ću taj posao. Počeo sam obraćati pažnju i analizirati stvari, postao sam malo uspješniji - odgovorio je O'Neal.

Nakon nekog vremena, prekretnica je morala doći, a za O'Neala to se dogodilo u Las Vegasu, na Sajmu potrošačke elektronike, gdje je čuo najvećeg svjetskog biznismena kako raspravlja o pravilnim načinima ulaganja.

- Ne želim sjediti ovdje i ponašati se kao da sam najpametniji čovjek na svijetu. Čuo sam velikog Jeffa Bezosa kako kaže da ako ulažete u stvari koje će promijeniti živote ljudi, većinu vremena ćete pobijediti - rekao je O'Neal.

O'Nealovi najveći trofeji izvan košarke su oni od Googlea i Ringa, na koje je najviše ponosan; nije ulagao samo u tehnologiju, već I u ljude. Njegov jedini fokus je poboljšanje nečijeg svakodnevnog života, bez obzira na cijenu. Rani startupovi, lanci brze hrane, aplikacije i brendovi cipela. O'Neal je sve napravio i još nije završio, a njegove pogreške na početku karijere odražavaju iste probleme s kojima se suočava većina mladih sportaša. Impulzivno povjerenje, pohlepa i trenutačno zadovoljstvo. Sve su to osobine ljudi kojima nedostaje odgovarajuće financijsko znanje i alati. Zbog toga mladi sportaši postaju mete u poslovnom prostoru. Imaju resurse, ali im često nedostaje obrazovna osnova. Zbog nedostatka financijske pismenosti, lako ih se može iskoristiti. Svi ih žele dobiti: financijski savjetnici, visokorizične tvrtke, pa čak i obitelji i prijatelji.

Nema istraživanja, nema evaluacije i nema provjere. O'Nealov bivši neiskusni pristup prikazuje financijske padove većine sportaša. Sve što trebaju čuti je jedan veliki broj, a ostalo slijedi: prezaduženi poslovi, spekulativni pothvati i općenito loša ulaganja koja vode do velikih gubitaka ili, još gore, bankrota.

Zbog nagle financijske promjene, većina igrača upada u zamku učenja na vlastitim greškama, a ne na tuđim, a razvoj dolazi kasnije. Shaq jasno definira promjenu: prestanite juriti za multiplikatorima, počnite čitati, počnite se obrazovati i, što je najvažnije, usporite.

O'Nealovi savjeti ističu njegov napredak kao investitora, od reaktivnog do discipliniranog. Prešao je iz nepromišljenog, visokorizičnog poslovnog čovjeka u uglađenog, upućenog. Najpoznatiji je po svom konzervativnom pristupu ulaganjima s visokom vidljivošću: franšize, veliki vlasnički udjeli, dionice, partnerstva s brendovima...

O'Neal govori iz iskustva i svakako ima što ispričati i znanje za podijeliti izvan košarke. On nije običan sportaš i drugi mlađi igrači koji žele s vremenom izgraditi svoje bogatstvo svakako bi to trebali uzeti u obzir.