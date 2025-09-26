Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

VIDEO Pogledajte kako je golman Barcelone primio gol gotovo s centra

LaLiga - Real Oviedo v FC Barcelona
PANKRA NIETO/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.09.2025.
u 09:25

Real Oviedo je poveo u 33. minuti, kad je Alberto Reina iskoristio izlijetanje i pogrešno dodavanje gostujućeg vratara Joana Garcije te s gotovo 40 metara poslao loptu u nebranjenu mrežu.

Nogometaši Barcelone preokretom su došli do pobjede 3-1 na gostovanju kod Real Ovieda u posljednjoj utakmici 6. kola španjolske La Lige i time se zadržali na dva boda zaostatka za vodećim Real Madridom koji ima stopostotan učinak.

Real Oviedo je poveo u 33. minuti, kad je Alberto Reina iskoristio izlijetanje i pogrešno dodavanje gostujućeg vratara Joana Garcije te s gotovo 40 metara poslao loptu u nebranjenu mrežu. Gol pogledajte OVDJE.

Josip Brekalo je za Real Oviedo igrao od 76. minute i u tih dvadesetak minuta je uspio nekoliko puta odličnim prodorima po desnom boku stvarati dobre prilike za suigrače, ali ih oni nisu uspjeli pretvoriti u pogotke.

Barceloni je ovo bila peta pobjeda, a momčadi iz Ovieda peti poraz u novoj sezoni La Lige. Barcelona ima 16 bodova, dva manje od vodećeg Real Madrida, a Real Oviedo je na 18. poziciji s tri boda.

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile
Ključne riječi
Oviedo Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još