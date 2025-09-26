To smo čekali: Dinamo je napokon riješio problem koji godinama muči cijelu Hrvatsku

Na stranu statistički parametri, koji bi i u ovom slučaju, po različitim elementima, mogli pokazati na jednu ili drugu stranu, najvažnije iz Dinamove pobjede nad Fenerbahçeom glasi: "Presudio je momčadski pristup koji su plavi ovaj put pokazali..." Prvi put otkako je Mario Kovačević preuzeo Dinamo, jasni su bili mehanizmi u igri njegove momčadi. Isto tako, Dinamo je izgledao moderno, a traženje dubine preko krilnih pozicija veći dio utakmice pokazalo je da Dinamo ima jako velik europski kapacitet u ovoj momčadi! Jasno je da su dobar posao napravili Mario Kovačević kao i Sandro Bloudek, koji s njim slaže taktičke varijante. No jako važan detalj je i činjenica da je Dinamo protiv respektabilnog suparnika bio dominantan i u fizičkom smislu. Taj aspekt godinama je problem kada su nastupi naših klubova u Europi posrijedi. Jer, teško u domaćem prvenstvu imaju adekvatan podražaj da taj segment poboljšaju. Za to je zapravo najvažniji Ivan Štefanić, Dinamov stručnjak za kondicijsku pripremu.

– Ovo je, prije svega, jako važna pobjeda za samopouzdanje cijele momčadi. Dugo se čekala ta Europa i zvučan protivnik. Sve se idealno poklopilo, Dinamo je to zaslužio. Momčad je bila samouvjerena, organizirana i disciplinirana. U pravim su trenucima postigli pogotke i na kraju zasluženo pobijedili – počeo je Srđan Lakić, bivši hrvatski napadač.

Dojam je da Dinamo izgledao puno modernije protiv skuplje momčadi. Što je po vama bilo ključno u toj pobjedi?

– Fenerbahçe je momčad sa skupom dobrih pojedinaca, a Dinamo ima glavu i rep, odnosno očitu kvalitetu. Svi stalno govorimo o podražaju koji naše momčadi dobivaju za europske izazove. Ispada da HNL i nije tako bezvezna liga, kako su neki skloni kazati. Malo nas poremete neki lošiji rezultati naših klubova u Europi i kroz to donosimo zaključke da nam je liga loša. Naša liga je itekako solidna, a to je pokazao i Dinamo, koji je još jednom potvrdio da se može nositi u Europi i igrati važnu ulogu u Europskoj ligi.

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova pobjeda iznimno je važna i za brendiranje hrvatskog ligaškog proizvoda?

– To je prevažno. Ovo je bila ključna pobjeda u tom smislu. U domaćem prvenstvu može se dogoditi i poraz, no puno je važnije isporučiti rezultat u Europi, koja je jedino mjerilo. Srećom, Dinamo to uspijeva sve ove godine i stvorio je imidž, odnosno pobjednički mentalitet u Europi. Svi suparnici odmah znaju da im protiv Dinama neće biti lagano. Dinamo je zaradio poštovanje – naglašava Lakić.

U prilog toj tezi svakako govori i činjenica da je Dinamo u posljednjih dvadeset utakmica u grupnoj fazi Europske lige izgubio samo dvaput! Protiv Rapida i West Hama... Dinamo je prvi put pod Kovačevićem pokazao automatizme i uspješno građenje igre dovoljno za visoku europsku razinu?

– Istina, Dinamo je odigrao jako dobru utakmicu. No ključna je stvar da je Dinamo dobro izbalansirana momčad. Josip Mišić je u Mihi Zajcu dobio jako kvalitetnog igrača s kojim su dobili balans u momčadi. Imamo jako dobra, hitra krila, koja igraju odlično u situacijama jedna na jedan, Beljo je odličan napadač koji zna igrati i dobar je u šesnaestercu, Dinamo ima jako dobru širinu. A prošlo je i malo vremena i momčad se uigrala, mehanizmi postaju sve jasniji.

Koliko za Diona Belju znače ova dva europska pogotka?

– Jako puno. Dinamo ga je doveo da u ovakvim utakmicama donese razliku i kvalitetu, a to je protiv Fenerbahçea upravo i napravio. Nećemo si lagati, to je ono što mu je trebalo i jako mu je bitno da opravda ulaganje. Svi znamo da on to može, njegova je velika želja bila da vrati to povjerenje.

Josip Mišić u ovom je trenutku prevažan faktor u Dinamovoj kompoziciji igre?

– Ma apsolutno. Mišić je igrač s iskustvom, kvalitetom, poznaje kub i u najvažnijim je utakmicama spreman odgovoriti na pravi način. Neću ništa pogrešno kazati ako ustvrdim da je najvažniji ili jedan od najvažnijih igrača Dinama – zaključio je Lakić.