BILI SU MOĆNI

To smo čekali: Dinamo je napokon riješio problem koji godinama muči cijelu Hrvatsku

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Željko Janković
26.09.2025.
u 08:00

Svi stalno govorimo o podražaju koji naše momčadi dobivaju za europske izazove. Ispada da HNL i nije tako bezvezna liga, kako su neki skloni kazati - rekao je Srđan Lakić, bivši hrvatski napadač

Na stranu statistički parametri, koji bi i u ovom slučaju, po različitim elementima, mogli pokazati na jednu ili drugu stranu, najvažnije iz Dinamove pobjede nad Fenerbahçeom glasi: "Presudio je momčadski pristup koji su plavi ovaj put pokazali..." Prvi put otkako je Mario Kovačević preuzeo Dinamo, jasni su bili mehanizmi u igri njegove momčadi. Isto tako, Dinamo je izgledao moderno, a traženje dubine preko krilnih pozicija veći dio utakmice pokazalo je da Dinamo ima jako velik europski kapacitet u ovoj momčadi! Jasno je da su dobar posao napravili Mario Kovačević kao i Sandro Bloudek, koji s njim slaže taktičke varijante. No jako važan detalj je i činjenica da je Dinamo protiv respektabilnog suparnika bio dominantan i u fizičkom smislu. Taj aspekt godinama je problem kada su nastupi naših klubova u Europi posrijedi. Jer, teško u domaćem prvenstvu imaju adekvatan podražaj da taj segment poboljšaju. Za to je zapravo najvažniji Ivan Štefanić, Dinamov stručnjak za kondicijsku pripremu.

– Ovo je, prije svega, jako važna pobjeda za samopouzdanje cijele momčadi. Dugo se čekala ta Europa i zvučan protivnik. Sve se idealno poklopilo, Dinamo je to zaslužio. Momčad je bila samouvjerena, organizirana i disciplinirana. U pravim su trenucima postigli pogotke i na kraju zasluženo pobijedili – počeo je Srđan Lakić, bivši hrvatski napadač.

Dojam je da Dinamo izgledao puno modernije protiv skuplje momčadi. Što je po vama bilo ključno u toj pobjedi?

– Fenerbahçe je momčad sa skupom dobrih pojedinaca, a Dinamo ima glavu i rep, odnosno očitu kvalitetu. Svi stalno govorimo o podražaju koji naše momčadi dobivaju za europske izazove. Ispada da HNL i nije tako bezvezna liga, kako su neki skloni kazati. Malo nas poremete neki lošiji rezultati naših klubova u Europi i kroz to donosimo zaključke da nam je liga loša. Naša liga je itekako solidna, a to je pokazao i Dinamo, koji je još jednom potvrdio da se može nositi u Europi i igrati važnu ulogu u Europskoj ligi.

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile

Ova pobjeda iznimno je važna i za brendiranje hrvatskog ligaškog proizvoda?

– To je prevažno. Ovo je bila ključna pobjeda u tom smislu. U domaćem prvenstvu može se dogoditi i poraz, no puno je važnije isporučiti rezultat u Europi, koja je jedino mjerilo. Srećom, Dinamo to uspijeva sve ove godine i stvorio je imidž, odnosno pobjednički mentalitet u Europi. Svi suparnici odmah znaju da im protiv Dinama neće biti lagano. Dinamo je zaradio poštovanje – naglašava Lakić.

U prilog toj tezi svakako govori i činjenica da je Dinamo u posljednjih dvadeset utakmica u grupnoj fazi Europske lige izgubio samo dvaput! Protiv Rapida i West Hama... Dinamo je prvi put pod Kovačevićem pokazao automatizme i uspješno građenje igre dovoljno za visoku europsku razinu?

– Istina, Dinamo je odigrao jako dobru utakmicu. No ključna je stvar da je Dinamo dobro izbalansirana momčad. Josip Mišić je u Mihi Zajcu dobio jako kvalitetnog igrača s kojim su dobili balans u momčadi. Imamo jako dobra, hitra krila, koja igraju odlično u situacijama jedna na jedan, Beljo je odličan napadač koji zna igrati i dobar je u šesnaestercu, Dinamo ima jako dobru širinu. A prošlo je i malo vremena i momčad se uigrala, mehanizmi postaju sve jasniji.

Koliko za Diona Belju znače ova dva europska pogotka?

– Jako puno. Dinamo ga je doveo da u ovakvim utakmicama donese razliku i kvalitetu, a to je protiv Fenerbahçea upravo i napravio. Nećemo si lagati, to je ono što mu je trebalo i jako mu je bitno da opravda ulaganje. Svi znamo da on to može, njegova je velika želja bila da vrati to povjerenje.

Josip Mišić u ovom je trenutku prevažan faktor u Dinamovoj kompoziciji igre?

– Ma apsolutno. Mišić je igrač s iskustvom, kvalitetom, poznaje kub i u najvažnijim je utakmicama spreman odgovoriti na pravi način. Neću ništa pogrešno kazati ako ustvrdim da je najvažniji ili jedan od najvažnijih igrača Dinama – zaključio je Lakić.
nogomet Hrvatska Europska liga Srđan Lakić Dinamo

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
09:05 26.09.2025.

Ko boga vas molim dajte Marija obucite da ne izgleda na tekmama kao da je došao sa vatrogasne zabave. Pls ...

Avatar nekakav
nekakav
09:22 26.09.2025.

ajmo sad svi oko dinama plesti priču kako je to hrvatski uspjeh, i da uspjeh dinama znači i snagu hr lige. znamo da nije tako, da dinamo ima novac zbog igranja euro utakmica, za razliku od ostalih hr klubova. i znamo da će ovo završiti sa par poraza, protivnici nisu baš neki, ali ni dinamo nije, jedna lasta ne čini proljeće, pa ajmo na zemlju sletjeti. opet smo počeli letjeti visoko, a zašto zaboravljamo da dinamo ne igra ligu prvaka, da se nadmeće sa drugim i trećim ešalonom euro nogometaša...

EJ
ejStef
09:08 26.09.2025.

Dok je Hajduk bio prva utakmica gdje je bilo vidljivo da je Dinamo analizirao igru Hajduka i postavio taktiku i igrače prema tome, ovo je bila prva utakmica gdje se analiziralo 1. poluvrijeme i prilagodila igra u 2. Tako je Dinamo uspio održati tempo, čak ga i pojačati prema kraju utakmice. Prva utakmica ove ekipe da je održala igru na nivou kroz cijelu utakmicu, bez crnih rupa... Da, Turci su u velikoj krizi, njihov trener je promašio s izborom igrača i postavkom veznog reda, no baz obzira na to, trebalo je dobiti ovu utakmicu, Turci imaju puno jakih individualaca.

