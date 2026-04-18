VODI IH LEGENDA

Kultni klub vraća se u prvu ligu poslije 25 godina: Prije nekoliko sezona dotaknuli su samo dno

Championship - Blackburn Rovers v Coventry City
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.04.2026.
u 13:43

Coventry je na vrhu tablice s 86 bodova iz 43 utakmice, 13 ispred trećeplasiranog Millwalla koji ih više ne može dostići. Ipswich Town, Millwall, Southampton i Middlesbrough bore se za drugo mjesto koje automatski vodi u Premier ligu

Engleski drugoligaš Coventry City vraća se nakon 25 godina u Premier ligu nakon što je u petak, tri kola prije kraja sezone, odigrao neriješeno 1-1 kod Blackburn Roversa. Coventryju je trebao samo bod da matematički osigura plasman u Premier ligu, a to se dogodilo zahvaljujući Bobbyju Thomasu koji je zabio za izjednačenje na Ewood Parku u 84. minuti susreta. Blackburn je poveo ubrzo nakon poluvremena odbijenim udarcem Ryoye Morishite.

Coventry je na vrhu tablice s 86 bodova iz 43 utakmice, 13 ispred trećeplasiranog Millwalla koji ih više ne može dostići. Ipswich Town, Millwall, Southampton i Middlesbrough bore se za drugo mjesto koje automatski vodi u Premier ligu.

"Bio je to nevjerojatan trenutak kada je Thomas zabio", rekao je nakon utakmice trener Coventryja, bivši veznjak Chelseaja i engleske reprezentacije, Frank Lampard. "Znali smo da smo skoro uspjeli, ali prijeći crtu nakon 25 godina, vau! Nevjerojatno je što su navijači prošli."

Lampard je preuzeo klupu Coventryja u studenom 2024. i prošle sezone ih je doveo do petog mjesta u Championshipu.

Osim što će prvi put u generaciji vratiti svoje mjesto među elitom, promocija će imati ogroman financijski utjecaj na Coventry - klub koji je prošao kroz teškoće od ispadanja prije četvrt stoljeća. Promocija iz Championshipa u Premier ligu vrijedi oko 120 do 170 milijuna funti (230 milijuna dolara) tijekom tri sezone, uglavnom zbog porasta prihoda od prijenosa.

Coventry je proveo 34 uzastopne sezone u engleskoj najvišoj ligi nakon promocije 1967. i preživio bezbrojne bitke za ispadanje prije nego što je ispao u Championship u sezoni 2000./01. kada su završili na 19. mjestu u Premier ligi. Uslijedila su financijska teška vremena te su 2012. godine ispali u treću ligu te su bili prisiljeni dijeliti stadion s Northampton Townom nakon spora oko najamnine za svoj novi stadion.

Najniža točka Coventryja na terenu dogodila se 2017. godine kada su prvi put od 1959. godine ispali u četvrtu ligu i iako su sljedeće sezone napredovali, ponovno su bili prisiljeni napustiti svoj stadion između 2019. i 2021. godine, igrajući domaće utakmice na terenu Birmingham Cityja. Coventry je dva puta bio blizu povratka u Premier ligu, plasiravši se u finale doigravanja Championshipa u sezoni 2022.-23. i prošle sezone kada su ispali. 

