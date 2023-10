VIDEO Pogledajte dvije sjajne asistencije Sose u novom debaklu Ajaxa

Nogometaši Ajaxa nastavili su svoju rezultatsku krizu 4:3 porazom u gostima kod, do jučer, posljednje momčadi nizozemske lige, Utrechta. Tako su i nakon sedam ligaških kola ostali na samo jednoj pobjedi te se nalaze u zoni ispadanja, na 17. mjestu sa samo pet bodova. Momčad iz Amsterdama je prvo gubila 2:0 golovima u 44. i 48. minuti, da bi preokrenula na 3:2 već do 65., no Utrecht je vratio rezultat na egal šest minuta kasnije te preokrenuo u nadoknadi.

Vrijedi napomenuti jednu bizarnu situaciju. Utakmica je bila prekinuta u sudačkoj nadoknadi zato što je jedna plastična čaša s tribina ubačena na teren, a da ju pritom nitko od igrača nije primijetio. Hrvatski reprezentativci Josip Šutalo i Borna Sosa su bili u prvoj postavi Ajaxa, a posebno se dobrom utakmicom istaknuo Sosa koji je u samo tri minute (od 52. do 55.) podijelio dvije asistencije za Kristiana Hlynssona.

Uz to je imao tri ključna dodavanja i tri od tri točne duge lopte. Preostali Hrvat iz Ajaxa, Jakov Medić je ostao na klupi za pričuve. Dvije briljantne asistencije Sose možete pogledati OVDJE.