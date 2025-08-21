Naši Portali
RIJEKA - PAOK (20.45)

UŽIVO Stigli su sastavi: Ivanušec kreće od prve minute, Lovren na klupi, važna promjena u Rijeci

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
21.08.2025. u 19:32
Prvu utakmicu playoff-runde Europske lige između Rijeke i grčkog PAOK-a pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
-
PAOK
Europska liga - playoff, 20.45, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Lasickas, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Ndockyt, Janković, Menalo - Fruk

PAOK: Pavlenka - Kenny, Kedziora, Michalidis, Baba - Ozdoev, Meite - Živković, Ivanušec, Konstantelias - Chalov

Dakle, Luka Ivanušec kreće od prve minute za PAOK, dok je Dejan Lovren na klupi za rezerve. Kod Rijeke nema suspendiranog Oreča kojeg mijenja Lasickas, a u vrhu napada krenut će Fruk umjesto najavljivanog Jurića. To znači da je Janković iza njega, a da su Ndockyt i Menalo na bočnim pozicijama.

GDJE GLEDATI?

TV prijenos s Rujevice počinje u 20 sati kada je na redu studijska emisija, a utakmica kreće u 20.45 sati. Sve to možete pogledati na kanalu MAXSport 1.

KLADIONICE

Kladionice kažu ovako: Rijeka 3.50 - neodlučeno 3.40 - PAOK 2.40. U postotcima to znači da Rijeka večeras ima 29 posto šansi za pobjedu, otprilike isto je toliko izgleda i za neodlučeni ishod, dok PAOK ima 42 posto šansi za pobjedu.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred vama je tekstualni prijenos prve utakmice playoff-runde Europske lige između hrvatskog prvaka Rijeke i grčkog PAOK-a. Sve je jasno, pobjednik dvomeča ide u skupine Europske lige, a poraženog čeka mjesto u Konferencijskoj ligi.

