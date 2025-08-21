UŽIVO Stigli su sastavi: Ivanušec kreće od prve minute, Lovren na klupi, važna promjena u Rijeci

RADOMIR ĐALOVIĆ

'Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno'

Moramo dati sve od sebe, biti maksimalno hrabri, ići kao što smo išli drugo poluvrijeme protiv Dinama i ostvariti prednost. Svi znamo da je PAOK jak, ali jaki smo i mi", rekao je Đalović.