UŽIVO Stigli su sastavi: Ivanušec kreće od prve minute, Lovren na klupi, važna promjena u Rijeci

TV prijenos s Rujevice počinje u 20 sati kada je na redu studijska emisija, a utakmica kreće u 20.45 sati. Sve to možete pogledati na kanalu MAXSport 1.
Kladionice kažu ovako: Rijeka 3.50 - neodlučeno 3.40 - PAOK 2.40. U postotcima to znači da Rijeka večeras ima 29 posto šansi za pobjedu, otprilike isto je toliko izgleda i za neodlučeni ishod, dok PAOK ima 42 posto šansi za pobjedu.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred vama je tekstualni prijenos prve utakmice playoff-runde Europske lige između hrvatskog prvaka Rijeke i grčkog PAOK-a. Sve je jasno, pobjednik dvomeča ide u skupine Europske lige, a poraženog čeka mjesto u Konferencijskoj ligi.
UŽIVO Klub iz susjedstva želi dovesti Marka Pjacu? Čeka se velika odluka vatrenog
Dobre vijesti za gotovo 250.000 radnika: Od 1. rujna stižu povišice plaća, evo za koliko
U ovom mjestu najviše ljetuju Česi, Slovaci, Ukrajinci i Slovenci, a apartmani se mogu naći i za 40 eura u srcu sezone
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Velika vijest s Maksimira: Milan Badelj vratio se u Dinamo!
"U ime cijelog našeg kluba želimo Milanu Badelju dobrodošlicu, puno sreće i uspjeha u radu! Dobro nam se vratio doma Miki!", napisali su iz Dinama
Velike promjene u hrvatskom nogometu, predsjednik je bio jasan: 'Morali smo donijeti ovu odluku'
U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana je redovna sjednica Izvršnog odbora Saveza
Svi pričaju o senzacionalnom poslu, iz Zagreba dolazi kapitalac kojem nema ravnog
Nakon iznenadnog raskida ugovora s Dinamom, proslavljeni hrvatski reprezentativac Marko Pjaca postao je predmetom velikog interesa FK Sarajevo. Njegov dolazak na Koševo bio bi jedan od najvećih transfera u povijesti bosanskohercegovačke lige
Španjolci potvrdili: Josip Brekalo potpisuje do kraja dana, htjeli su još jednog bivšeg dinamovca
"Dali smo ponudu za njega prije dva tjedna i nisu je prihvatili. Nismo se više čuli. Trenutačno se bavimo drugim stvarima“, rekao je direktor Ovieda
Derbi Dinama i Zvezde je u igri! Ovo su mogući protivnici plavih u Europi
Ždrijeb skupina Europske lige održat će se 29. kolovoza, kada će Dinamo saznati svoj put i težinu izazova koji ga očekuju
Gdje gledati okršaj Rijeke i PAOK-a: Prvaci imaju dvije opcije, evo što im budućnost donosi
Domaći klubovi su tijekom posljednjih godina vrlo dobro zapamtili momčad iz Soluna. Nažalost, svi su vrlo teško nastradali protiv bijelo-crnih
Bivši ljubimac Rujevice iskreno: 'PAOK je opasniji od Dinama, Rijeka će biti podređena iz jednog razloga'
Bojim se da će ih koštati ovo igranje u Europi. Trebaju im prava pojačanja. Ako prodaju Fruka, Jankovića ili Radeljića, morat će pronaći adekvatne zamjene, smatra Fabijan Komljenović
Zvijezda PAOK-a nema dvojbi: 'Znam da smo bolji od Rijeke. Idemo u Europsku ligu'
Prva utakmica igra se u četvrtak u 20:45 u Rijeci, a uzvrat je na rasporedu 28. kolovoza u Solunu
'Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno'
Moramo dati sve od sebe, biti maksimalno hrabri, ići kao što smo išli drugo poluvrijeme protiv Dinama i ostvariti prednost. Svi znamo da je PAOK jak, ali jaki smo i mi", rekao je Đalović.
Novi odlazak s Maksimira: Dinamo napušta igrač od kojeg se puno očekivalo
Kolumbijski ofenzivac Juan Cordoba napušta Maksimir nakon samo jedne sezone i odlazi na posudbu u američki MLS. Njegova nova destinacija je Houston Dynamo, koji će na kraju sezone imati i opciju otkupa njegovog ugovora
RIJEKA: Zlomislić - Lasickas, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Ndockyt, Janković, Menalo - Fruk
PAOK: Pavlenka - Kenny, Kedziora, Michalidis, Baba - Ozdoev, Meite - Živković, Ivanušec, Konstantelias - Chalov
Dakle, Luka Ivanušec kreće od prve minute za PAOK, dok je Dejan Lovren na klupi za rezerve. Kod Rijeke nema suspendiranog Oreča kojeg mijenja Lasickas, a u vrhu napada krenut će Fruk umjesto najavljivanog Jurića. To znači da je Janković iza njega, a da su Ndockyt i Menalo na bočnim pozicijama.