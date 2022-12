VIDEO Pele gubi bitku s rakom i potresnom snimkom se oprostio od obitelji i prijatelja

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, nekadašnji brazilski as Pele, gubi bitku s rakom i čini se da ovom velikanu nije ostalo još mnogo vremena. 82-godišnja nogometna legenda već se dugo vremena bori s rakom debelog crijeva te je božićne blagdane proveo u bolnici u Rio de Janeiru gdje mu je u posjetu došla njegova obitelj.

Pele se oprostio od obitelji i prijatelja iz bolničkog kreveta. Na potresnom videu uočljivo je kako jedva razgovara preko mobitela s obitelji te nikako ne izgleda u dobrom stanju. Iz bolnice su objavili kako bolest napreduje te da mu je potrebna daljnja skrb kako bi se izbjegle srčane komplikacije.

#Pele🇧🇷 says goodbye to family and friends from the hospital bed.



Football legend Pele slowly losing battle against Cancer, family says ‘he is very serious.'. 😢🙏🇧🇷



He knows his time is getting close to an end

He lived his dream ❤🥺

He's grateful for life. #brazil #football pic.twitter.com/KI6bvRBVOL