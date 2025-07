VIDEO Ovo izgleda neprepoznatljivo: Pogledajte kako teku radovi na stadionu u Velikoj Gorici

Najlošiji travnjak elitnog ranga hrvatskog nogometa konačno je otišao u povijest. Nakon gotovo četiri desetljeća HNK Gorica će dobiti novu zelenu površinu za igranje. Počeli su radovi na Gradskom stadionu u turopoljskoj prijestolnici. HNK Gorica se time pohvalila videom na svojim stranicama društvenih mreža.

To znači da će novi travnjak imati potpuno prirodnu travu, novu drenažu, sustav odvodnje i navodnjavanja. Teren će se, a to je možda i najvažnije, moći grijati tijekom zime. Podsjetimo, tada je znalo biti i najviše problema pa se tako pamte utakmice koje su odigrane na rubu regularnosti.

Pošto se travnjak neće stići do kraja urediti do početka nove sezone, Gorica će prvih šest kola morati odigrati u gostima. Prvu utakmicu kao domaćin igrat će tek u sedmom kolu protiv Slaven Belupa, i to nakon standardne reprezentativne stanke u rujnu. Kako teku radovi na stadionu u Velikoj Gorici pogledajte u nastavku: