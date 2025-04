VIDEO Ovakvog Andreja Kramarića dugo nismo vidjeli, u totalnoj nevjerici urlao na suca

Utakmica 31. kola njemačke Bundeslige između Hoffenheima i Borussije Dortmund donijela je nevjerojatnu dramu i kontroverzu koja će se još dugo prepričavati. Momčad koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač slavila je 3:2 na gostovanju u Sinsheimu, no pobjednički gol Waldemara Antona u 95. minuti izazvao je bijes domaćih igrača, a posebno hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića, koji je potpuno izgubio živce zbog sudačke odluke. Borussia Dortmund vodila je žestoku borbu za plasman u Ligu prvaka, a svaki bod bio im je zlata vrijedan. Utakmica protiv Hoffenheima bila je napeta i puna preokreta, a činilo se da će završiti podjelom bodova. Ipak, duboko u sudačkoj nadoknadi, gosti su stigli do pobjedničkog pogotka. Waldemar Anton bio je strijelac u 95. minuti, donijevši Kovačevoj momčadi ključna tri boda. No, načinu na koji je gol postignut prethodila je situacija koja je podigla ogromnu prašinu.

Sve se odigralo munjevitom brzinom. Igrač Borussije, Carney Chukwuemeka, izbio je sam pred vratara Hoffenheima, Olivera Baumanna. Iskusni vratar bacio se na loptu, uspio je kratko odbiti, no Chukwuemeka ga je u padu nehotice, ali vidljivo, pogodio nogom u glavu. Baumann je ostao ležati na travnjaku, držeći se za glavu, s vidljivim hematomom, očito u bolovima i nesposoban odmah nastaviti igru. Unatoč očitom sudaru i činjenici da je vratar ostao ležati, glavni sudac utakmice, Benjamin Brand, nije prekinuo igru niti dosudio prekršaj. Lopta se odbila natrag u polje, a obrana Hoffenheima bila je potpuno dekoncentrirana brigom za svog vratara. Tu situaciju iskoristio je Waldemar Anton koji je bez većih problema poslao loptu u nebranjenu mrežu, dok se Baumann s bolnom grimasom pokušavao pridići.

Očekivano, odluka suca Branda da prizna pogodak izazvala je lavinu prosvjeda domaćih igrača. Čim je lopta završila u mreži, okružili su arbitra tražeći objašnjenje i poništenje gola zbog očitog prekršaja nad Baumannom. Među najglasnijima i najžešćima bio je Andrej Kramarić. Hrvatski napadač, vidno iznerviran i šokiran odlukom, doslovno je urlao na suca Benjamina Branda. Širio je ruke u nevjerici, gestikulirao i unosio se sucu u lice, pokušavajući mu objasniti što se dogodilo i zašto gol ne bi smio biti priznat. Njegova reakcija bila je oličenje frustracije cijele momčadi Hoffenheima, koja se osjećala oštećenom u ključnom trenutku utakmice.

Situacija se dodatno zakuhala kada je uključena VAR tehnologija. Sudac Brand komunicirao je s VAR sobom, a provjera je trajala oko dvije minute. Na zaprepaštenje domaćih igrača i navijača, odluka je ostala ista – gol je priznat. To je bio okidač za novi val prosvjeda. Kramarić je nastavio s prigovorima, a njegovi suigrači Stanley Nsoki i Pavel Kaderabek zaradili su žute kartone zbog žestokih reakcija i negodovanja prema sucu.

Utakmica je, zbog dugotrajne provjere snimke i ukazivanja pomoći Baumannu, produžena za čak 15 minuta. U tom periodu nervoza na terenu nije jenjavala, a igrači Hoffenheima zaradili su još dva žuta kartona, jasno pokazujući koliko ih je pogodila kontroverzna sudačka odluka koja je izravno utjecala na konačni ishod.