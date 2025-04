Dinamo zna da su pukom srećom još u igri za naslov: 'Zadnji put smo ovdje dobili šamar'

Vjerujemo da Sandru Perkoviću nije lako, bilo je sve krasno kad je preuzeo plavu momčad i onda krenuo s dvije pobjede te se približio Rijeci i Hajduku, no onda je stigao neočekivani poraz od Gorice. Perkoviću je otegotna okolnost i to što je privremeni trener, nije dobio signal iz kluba da će ostati trajno rješenje ako pobijedi u svih osam utakmica i postane prvak, a iz krugova bliskih klubu stalno se govori o traženju novog trenera i nagađa se tko bi to mogao biti.

Na taj način Perković teško može uspostaviti nekakav autoritet u svlačionici, iako je upitno što bi netko autoritativan i mogao promijeniti, uostalom prije njega je tu bio Fabio Cannavaro, koji je imao autoritet pa znamo kako je ta priča završila. Možda je sad jedini način prijateljski pristup, koji Perković ima s igračima, pa ih treba podignuti i pokušati napraviti čudo u ovih pet utakmica koje su još pred maksimirskim klubom, a prvi je na redu derbi s Rijekom u nedjelju u 18.45.

Sretni smo jer imamo šansu

– S obzirom na to kakva nam je ova sezona, sretni smo da smo još u utrci za naslov prvaka i to ćemo pokušati iskoristiti. Rijeka igra odlično, ali želimo tri boda i tako ćemo se i postaviti. U svim ligama su sve momčadi motivirane protiv najboljih. Nama je tako stalno. Rijeka igra dobro, zna se tko što radi, opasni su iz prekida, kompletna momčad koja uvijek igra u istom sustavu. Drugu godinu zaredom u konkurenciji su za naslov i čestitam im na tome. U nedjelju igramo finale i u tom ćemo finalu mi pobijediti – optimističan je Perković.

Za ovaj susret sigurno neće moći računati na Ademija, koji se ozlijedio u susretu s Goricom, još se ne zna hoće li moći igrati Ristovski, koji je osjetio određene probleme, a Petković se vratio treninzima, no pitanje je koliko može s obzirom na to da desetak dana zbog viroze nije trenirao.

Poraz u Velikoj Gorici svakako je pokvario atmosferu u svlačionici.

– Nakon dvije pobjede atmosfera je bila sigurno bolja nego nakon ove utakmice s Goricom. Momčad je svjesna da nije bilo dobro i da će u nedjelju dati sve što mogu – kaže Perković.

Nakon tog susreta rekao je da nema puno toga što može zamjeriti igračima, ali javnost je uprla prstom i u njih jer na travnjaku nisu pokazali dovoljno toga da bi izbjegli kritike.

– Nakon što smo analizirali utakmicu, statistika je bila na našoj strani. Kad pogledate te brojke, udarce na gol, udarce iz kuta... No nedostajalo je proaktivnosti, karaktera, prvi sam očekivao da ćemo igrati s više žara i energije, no to nismo imali. Očekujem kvalitetnu reakciju i siguran sam u nju. U nogometu postoje tehnika, taktika, psihološka priprema i kondicijsko stanje, a kad pod sve podvučete crtu, onda je tu karakter. Siguran sam da ćemo u nedjelju vidjeti taj željeni karakter – uvjeren je trener Dinama.

To je ono što je javnost i zamjerila plavima u Velikoj Gorici, no tek ćemo vidjeti mogu li u nedjelju u odlučujućoj utakmici pokazati taj karakter, okrenuti priču u željenom smjeru.

Boli pljuska s Rujevice

Dodatne motive, ako su oni uopće potrebni, plavi lako mogu naći u utakmici koju su očajno odigrali na Rujevici i stradali s 0:4.

– Najveći nam je motiv ta situacija u kojoj smo i dalje, da nakon ovakve sezone još živimo u borbi za naslov. Taj poraz u Rijeci bio je bolan, ozbiljan šamar koji smo dobili i on nam može biti dodatna motivacija. Ovakva utakmica, kakva je ova u nedjelju, ne igra se za dojam, već na karakter te, kako sam rekao, to ćemo i pokazati – zaključio je Sandro Perković uoči susreta u kojem se s tri boda može ozbiljno približiti Rijeci na samo jedan bod zaostatka, jer sve ostalo bio bi vjerojatno oproštaj od naslova prvaka.