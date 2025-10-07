Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OPET ODUŠEVIO

VIDEO Ovako izgleda suđenje Luki Modriću iz prvog lica: Jednim potezom očarao je suca i navijače

Serie A
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 22:10

Službena stranica Serie A  podijelila je video uradak najzanimljivijih trenutaka s utakmice, a posebno je istaknuo naš Luka

Nogometaši talijanskog Milana imali su sjajan početak sezone, a za to je uvelike zaslužan hrvatski nogometaš Luka Modrić. Prošlog su vikenda rossoneri su osvojili bod u derbiju kola protiv Juventusa, čiji je trener Igor Tudor, a susret je snimljen i iz jedinstvene perspektive, one glavnog suca utakmice Marca Guide.

Službena stranica Serie A  podijelila je video uradak najzanimljivijih trenutaka s utakmice, a posebno je istaknuo naš Luka. Naime, pri kraju prvog poluvremena Modrić primijetio kako jednom igraču Juventusa curi krv. To je odmah prenio glavnom sucu, ali na španjolskom jeziku, koji je talijanski sudac nekako razumio. 

- Gattiju ide krv, pogledaj - Modrić je rekao sucu, a Guida mu je zahvalio na tome i poslao igrača izvan igre. Taj detalj su primijetili i navijači Milana koji su se još jednom oduševili kapetanom vatrenih. 

Igoru Štimcu u Sarajevu zviždali zbog 'za dom spremni', on im nije ostao dužan
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još