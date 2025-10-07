VIDEO Ovako izgleda suđenje Luki Modriću iz prvog lica: Jednim potezom očarao je suca i navijače

Nogometaši talijanskog Milana imali su sjajan početak sezone, a za to je uvelike zaslužan hrvatski nogometaš Luka Modrić. Prošlog su vikenda rossoneri su osvojili bod u derbiju kola protiv Juventusa, čiji je trener Igor Tudor, a susret je snimljen i iz jedinstvene perspektive, one glavnog suca utakmice Marca Guide.

Službena stranica Serie A podijelila je video uradak najzanimljivijih trenutaka s utakmice, a posebno je istaknuo naš Luka. Naime, pri kraju prvog poluvremena Modrić primijetio kako jednom igraču Juventusa curi krv. To je odmah prenio glavnom sucu, ali na španjolskom jeziku, koji je talijanski sudac nekako razumio.

- Gattiju ide krv, pogledaj - Modrić je rekao sucu, a Guida mu je zahvalio na tome i poslao igrača izvan igre. Taj detalj su primijetili i navijači Milana koji su se još jednom oduševili kapetanom vatrenih.