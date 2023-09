VIDEO Novi izbornik BiH ispričavao se ratnom zločincu. Ovako je slavio Slobodana Miloševića

BiH mediji pišu kako će do kraja tjedna novi izbornikom postati Savo Milošević, legendarni srpski nogometaš rođen u Bjeljini postao je ikona Srbije i Partizana, ali neke njegove izjave bacile su veliku mrlju. Posebno se to odnosi na ratnog zločinca Slobodana Miloševića, na početku je bio protiv njegovog režima, a 20 godina kasnije ga slavi.

- Kada se vratim na vrijeme borbe protiv Miloševića i što smo mu sve zamjerali i pogledam što smo uradili poslije njega... Revidirao sam svoj odnos prema Miloševiću. On je vodio te ratove jer je dijelom bio prisiljen na njih, a sila boga ne moli. Milošević se borio za Srbiju. No, uz sve to uspio je sačuvati socijalni mir. Kada sve stavim na stol i ovo što je uradio Milošević u onim uvjetima, ja bih se Slobi Miloševiću sada ispričao - izjavio je jednom prilikom Savo Milošević.

BiH mediji su s velikom pozornosti popratili njegov dolazak na klupu Zmajeva jer je poznat po izražavanju političkih stavova. Inače, ovo bi mu trebao biti treći trenerski angažman poslije Partizana i ljubljanske Olimpije.

U karijeri je osim za Partizan igrao za Aston Villu, Zaragozu, Parmu, Osasunu i Rubin iz Kazanja.