VIDEO Nogometaš Cityja već je danima pijan, njegove snimke hit su na internetu

Manchester City za vikend je u Istanbulu svladao Inter s 1:0 i prvi put u povijesti osvojio Ligu prvaka. Uslijedilo je veliko slavlje engleske momčadi koja iza sebe ima trostruku krunu.

A posebno se "istaknuo" Jack Grealish, engleski reprezentativac koji je poznat po tome što voli dobar provod.

Grealish je s alkoholom krenuo već u svlačionici nakon utakmice. Nakon toga su uslijedili dani u kojima je nogometaš Cityja nije odvajao od boce.

Klub je jučer trostruku krunu proslavio mimohodom u Manchesteru, a Englez je "ukrao šou". Na društvenim mrežama dijele se snimke njegova pijanstva, a vidljivo je da su ga i suigrači morali držati kako ne bi pao.

