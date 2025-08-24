Naši Portali
VL
Autor
Martin Bubanović
OSIJEK - HAJDUK 0-0

UŽIVO Osijek i Hajduk igraju derbi kola, važni bodovi su u igri. Bijeli stigli bez dva važna igrača

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
24.08.2025. u 18:38
Tekstualni prijenos utakmice Osijeka i Hajduka pratite na portalu Večernjeg lista
OSIJEK
0-0
HAJDUK
HNL - 4. kolo, 18.30, Opus Arena, Osijek

3' - Omerović je prošao kraj Šarlije, a lopta završava kraj Vrbančića koji puca preko gola.

1' - Krovinović je uputio prvi udarac na utakmici, ali nije bio precizan.

Početak
(Početak)

1' - Utakmica je počela!

SASTAVI

Osijek: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

Hajduk: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego

PROCJENE KLADIONICA

Hajduk je favorit kladionica s koeficijentom 2.40 na njihovu pobjedu, dok je koeficijent na Osijek 3.40. Koeficijent na remi iznosi 3.50.

STANJE NA LJESTVICI

Hajduk je uoči susreta četvrtog kola drugi na ljestvici, ali s utakmicom manje od Dinama, koji je u Opus Areni već slavio s 2-0. Ukoliko pobijede ostat će stopostotni i u korak s plavima. U slučaju poraza ili remija, zagrebački rivali počet će graditi prednost. Osijek je pak osmi s dva neriješena i jednim negativnim rezultatom. Stoga je vrlo važno srušiti barem Hajduk te s kolikom-tolikom zadovoljštinom izaći iz tri nanizana derbija.

OSLABLJENI HAJDUK

Hajduk na Poljud dolazi bez Ante Rebića i Nike Sigura koji su ozlijeđeni.

GDJE GLEDATI

Televizijski prijenos utakmice Osijeka i Hajduka možete pratiti putem kanala MAXSport 1 ili usluge Hajduk Digital TV.

