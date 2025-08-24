UŽIVO Osijek i Hajduk igraju derbi kola, važni bodovi su u igri. Bijeli stigli bez dva važna igrača

1' - Krovinović je uputio prvi udarac na utakmici, ali nije bio precizan.
1' - Utakmica je počela!
Osijek: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović
Hajduk: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego
Hajduk je favorit kladionica s koeficijentom 2.40 na njihovu pobjedu, dok je koeficijent na Osijek 3.40. Koeficijent na remi iznosi 3.50.
Hajduk je uoči susreta četvrtog kola drugi na ljestvici, ali s utakmicom manje od Dinama, koji je u Opus Areni već slavio s 2-0. Ukoliko pobijede ostat će stopostotni i u korak s plavima. U slučaju poraza ili remija, zagrebački rivali počet će graditi prednost. Osijek je pak osmi s dva neriješena i jednim negativnim rezultatom. Stoga je vrlo važno srušiti barem Hajduk te s kolikom-tolikom zadovoljštinom izaći iz tri nanizana derbija.
Hajduk na Poljud dolazi bez Ante Rebića i Nike Sigura koji su ozlijeđeni.
Televizijski prijenos utakmice Osijeka i Hajduka možete pratiti putem kanala MAXSport 1 ili usluge Hajduk Digital TV.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
UŽIVO Transfer bomba na pomolu! Ponajbolji golman svijeta dolazi Pepu i Gvardiolu
Nemanja Matić za VL: Jasno je tko je najbolji igrač u povijesti ovih prostora. On je daleko ispred svih
Nesuđena odabranica Šime Eleza oglasila se u jeku njegove priče s Majom: 'Nekad mi je neugodno'
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Kladionice srušile Dinamov koeficijent za titulu. Pogledajte koliko šanse daju Hajduku i Rijeci
Tjedan za tjednom predstave nogometaša zagrebačkog Dinama ruše koeficijente na kladionicama i učvršćuju ih na mjestu favorita za naslov
Petković nakon pogotka: 'Nismo niti zaslužili bodove, moramo biti bolji i mirniji'
"Više nema opravdanja, već u idućem kolu moramo nadigrati Kayserispor", rekao je Selçuk Inan
Policija uoči dolaska Torcide objavila upozorenje za navijače i stanovnike Osijeka. Sve što trebate znati
"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu", napisali su iz policije uz detaljne upute
FOTO Ovo je 10 najskupljih pojačanja u povijesti HNL-a. Znate li tko je najviše plaćen?
Ovoljetni transferi Dinama ističu se na listi pojačanja po svojoj cijeni, ali tijekom četiri odigrana kola pokazali su kvalitetu koja omogućava plavima dominaciju
Hajduk bez dva važna igrača gostuje u Osijeku. Evo gdje gledati derbi
Ulozi su visoki na obje strane, a remi nije pozitivan ishod niti jednima, niti drugima. Tri boda koja vise u zraku, mogu imati značajan utjecaj na inicijalnu fazu prvenstva
PAOK na horizontu, prodaja na stolu: Hoće li Rijeka kombinirati europske snove i milijune?
Rijeka poslovno nikad nije bolje stajala, pa je i trenutak za prodaju povoljan, ali dok ne osvane ponuda i vizija razvoja – nije prodana
Kovačević o novoj zvijezdi Dinama: 'Ne sumnjam u njega. Trebalo mu je, ali vratio je na najbolji način'
"Sljedeća utakmica je protiv mog Varaždina, tamo sam proveo puno vremena, tamo živim. I tamo idem sutra na Špancir Fest", rekao je Mario Kovačević
Hajduk napravio senzaciju, ali čeka ih teško gostovanje. Evo što to znači za trenera Garciju
Hajduk je protiv večerašnjeg suparnika Osijeka na tri prethodna gostovanja osvojio samo dva od devet mogućih bodova
Loše vijesti s Poljuda: Rebić se ozlijedio, nema ga u derbiju protiv Osijeka. Evo kada se vraća
Uz Rebića, u momčadi neće biti ni Nike Sigura. Kanadski reprezentativac prijavio je lakšu ozljedu i ostao u Splitu
3' - Omerović je prošao kraj Šarlije, a lopta završava kraj Vrbančića koji puca preko gola.