VIDEO Niko Kovač s Borussijom stigao do pobjede u 96. minuti, pogledajte trenutak odluke

Nogometaši Borussije Dortmund bili su sasvim blizu da treću ligašku utakmicu u nizu ostanu bez pobjede, ali su Koeln ipak pobijedili na domaćem terenu 1-0 golom u 96. minuti. Prethodno je Borussia (D) remizirala protiv Leipziga i bila poražena od Bayerna, a protiv Koelna je momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač spasio Beier golom u 96. minuti. Borussia (D) je dominirala protiv Koelna, ali su gosti organizirano branili sve prilaze svojim vratima do šeste minute sudačke nadoknade. Tada je Beier ipak pronašao put do mreže, tri boda i dolaska Borussije (D) na treće mjesto ljestvice. Pogodak za pobjedu Borussije pogledajte OVDJE.

Nogometaši Hoffenheima pobijedili su Heidenheim 3-1, a jedan od najzapaženijih igrača na terenu u Sinsheimu je bio hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. U prošlom kolu Kramarić je u pobjedu 3-0 kod St. Paulija ugradio gol i asistenciju, a isto je učinio i ove subote. Hoffenheim je poveo u 18. minuti kada je asistent bio hrvatski reprezentativac, a Asllani strijelac. Sve do nadoknade prvog poluvremena stajalo je na semaforu 1-0, a još je veće zadovoljstvo uslijedio prije odlaska na odmor kada je Lemperle pogodio za 2-0. U 63. minuti Hoffenheim je napravio završni korak prema tri boda, a strijelac za 3-0 je bio Kramarić. Prvo se lijepo riješio jednog suparničkog igrača, a potom zakucao za slavlje domaćih navijača. Do kraja je Heidenheim, pretposljednja momčad na ljestvici, zabio počasni pogodak. Strijelac je bio Schimmer u 75. minuti. Kramarić je igrao do 83. minute, a njegova je momčad sada sedma na ljestvici.

Osmu je pobjedu u osmom kolu upisao Bayern koji je u Moenchengladbachu svladao domaću Borussiju s 3-0. U 19. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Castropa. Borussia (M) je držala 0-0 sve do 64. minute, ali je tada brzopotezno slomljena. U toj minuti Kimmich je doveo goste u vodstvo, dok je Guerreiro pet minuta kasnije zabio za 2-0. Sve je zaključeno golom Karla u 81. minuti. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić se vratio na terene te je od 82. zaigrao za Bayern. Kod rezultata 0-2 domaći igrač Stoeger nije realizirao udarac s bijele točke. Borussia (M) je i dalje posljednja na ljestvici. Najveću pobjedu kola ostvario je Leipzig koji je kod Augsburga slavio s čak 6-0.

Sve je u Augsburgu bilo riješeno tijekom prvog poluvremena u kojem se čak četiri puta tresla domaća mreža. Niz pogodaka krenuo je u 10. minuti, a prvi gol je zabio Diomande. Potom je u 18. Romulo Cardoso bio strijelac za 2-0, a Nusa u 22. za 3-0. Odlična predstava gostiju iz Leipziga u prvom dijelu zaokružena je pogotkom Baumgartnera u 38. minuti za 4-0. Leipzigu četiri gola nisu bila dovoljna pa su u nastavku još poentirali Ouedraogo u 56. i Lukeba u 65. minuti za 6-0. Leipzig je drugi na ljestvici, prvi pratitelj vodećeg Bayerna. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je vratar Nediljko Labrović ponovno dvoboj odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Eintracht je u Frankfurtu svladao St. Pauli 2-0, a do slavlja ga je vodio dvostruki strijelac Burkardt, u 36. i 56. minuti, dok je Wolfsburg u gostima pobijedio Hamburg 1-0. Jedini je pogodak dao Daghim u 15. minuti. Za Hamburg u nadoknadi prvog dijela jedanaesterac nije realizirao Konigsdorfrer. Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve ostao Lovro Majer. U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola, a sastaju se Bayer - Freiburg i Stuttgart - Mainz.