Hoće li mu Dalić dati priliku? Ono što ovaj Hrvat radi je nestvarno, zaslužio je poziv u vatrene

Ovo su trenutačni poretci vodećih strijelaca u tri europska klupska natjecanja: u Ligi prvaka vodeći su Englez Kane iz Bayerna i Francuz Mbappe iz Real Madrida s po pet pogodaka, u Europskoj ligi po tri pogotka imaju Marokanac Igamane iz Lillea, Brazilac Jesus iz Nottinghama, Turčin Aktürkoglu iz Fenerbahčea, Poljak Swiderski i Marokanac Zaroury iz Panathinaikosa, a u Konferencijskoj ligi uvjerljivo vodi – Hrvat Franko Kovačević iz Celja s pet pogodaka. Devetorica Frankovih pratitelja na kontu imaju po dva pogotka. Kada tome pridodamo kako je 26-godišnji Križevčanin u slovenskom prvenstvu postigao još deset, te u kvalifikacijama za dva europska natjecanja sedam pogodaka, dolazimo do nestvarne brojke od 22 pogotka u 19 nastupa! Odavno jedan Hrvat nije imao ovakav golgeterski učinak.

Pa kad smo već kod naših topnika koji igraju za reprezentaciju, Franjo Ivanović s četiri, te Ante Budimir i Andrej Kramarić s po dva gola - postigli su zajedno čak 14 pogodaka manje od Kovačevića! Bez obzira na razine na kojima nastupaju spomenuti napadači – koje naravno nisu usporedive s Celjem - ovo što radi Kovačević fascinantno je! Samo za podsjetnik: Celje je nakon 12 odigranih kola vodeća momčad slovenskog prvenstva s čak 11 bodova više od prvog pratitelja Brava (32-21), a u Konferencijskoj ligi ima maksimalan učinak u dvije utakmice: Celje – AEK 3:1, Shamrock Rovers – Celje 0:2.

Mihael Mikić, nekada proslavljeni Dinamov nogometaš, bio je do prošlog ljeta bio pomoćni trener u Celju, te izvrsno poznaje situaciju u tom klubu, kao i rad španjolskog trenera Riere.

- Kvaliteta trenera Celja Alberta Riere je da iz svakog svog igrača izvlači čak i više od igračevih objektivnih mogućnosti. A to je vrhunska trenerska odlika. Igra Celja napravljena je tako da ne samo špica, nego i krila, odnosno Frankovi najbliži suigrači također postižu veliki broj golova – kaže Mikić.

Otišli smo tim tragom i saznali: ljevokrilni ruski nogometaš, 21-godišnji Nikita Josifov ove sezone već ima na kontu po sedam pogodaka i asistencija, a slovensko krilo Danijel Sturm pet pogodaka i šest asistencija. Kovačević, Josifov i Sturm postigli su čak 19 od 36 pogodaka Celja u slovenskom prvenstvu.

- Naš dečko Kovačević zaista je u fascinantnom golgeterskom nizu. On ima kvalitetu, poznajem ga iz mlade reprezentacije u kojoj sam bio izbornikov pomoćnik. To što Franko radi ove sezone nitko ne može ignorirati, i ne samo statistiku, nego i dojam: njegov prvi pogodak protiv Iraca bio je pravo majstorstvo – nastavlja Mikić.

Kako to Franko u svojim prethodnim klubovima (Hajduk, Rudeš, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domžale, Wiesbaden, Gangwon) nije ispoljavao ovakvu efikasnost?

- Nitko u tim klubovima nije bio toliko strpljiv s Frankom kao Riera, niti mu je itko dao takvu podršku, niti je itko prije Riere napravio takvu igru kakva bi Franku odgovarala. Takvi treneri kao Riera zaista su rijetkost, oni koji mogu napraviti da igrači pod njihovim vodstvom izgledaju nevjerojatno dobro.

U ovom slučaju bespredmetno je stavljati pod povećalo slovensku ligu kao ne odveć kvalitetnu platformu na kojoj je Franko eksplodirao – budući da ta eksplozija zahvaća i europsko natjecanje?

- Nemojmo podcjenjivati slovensku ligu. U prošloj sezoni Konferencijske lige njihova dva kluba, Olimpija i Celje, participirala su u grupnoj fazi: jedan je došao do četvrtfinala, drugi do play-offa nokaut-faze - podsjeća Mikić.

Kada Riera izjavi kako bi izbornik Zlatko Dalić trebao honorirati Kovačevićev učinak i pozvati ga u reprezentaciju, što vi na to kažete? Na taj način Španjolac i sebi diže perje?

- Ne, Riera je u svojoj ocjeni realan. Ako igrač pokazuje takvu efikasnost, te u kontinuitetu izgleda jako dobro - a mi znamo da imamo problem u reprezentaciji s napadačima – onda ne vidim zašto Kovačević ne bi bio isproban u utakmicama s Farskim Otocima i Crnom Gorom? To nas ništa ne bi koštalo. Nije zgorega imati takvog igrača u fokusu, vidjeti ga na treninzima u krajnjem slučaju; kako se ponaša u tom okruženju, kako na njega reagira, kakva je to kvaliteta na terenu... Vrlo brzo igrači to procijene i među sobom komentiraju, a izbornik i njegov stožer dobili bi jasniju sliku o Frankovim kvalitetama – zaključio je Mihael Mikić.