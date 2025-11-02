VIDEO Neuništivi Luka Modrić predvodio Milan do velike pobjede u dramatičnom derbiju na San Siru

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić. Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti. Roma je bila bolja u prvom dijelu, imala je veći posjed, pritiskala je, ali su gol zabili domaćini nakon sjajne kontre u 39. minuti. Rafael Leao je "projurio" po lijevom krilu, ušao u kazneni prostor, a potom povratnom loptom uposlio Strahinju Pavlovića koji je pogodio za vodstvo domaćina. Pogodak pogledajte OVDJE.

Milan je na otvaranju drugog dijela možda mogao i razriješiti sve dvojbe. Momčad Massimilana Allegrija je imala četiri sjajne prilike, od kojih je dvije namjestio Luka Modrić. Kapetan "Vatrenih" je u 49. minuti sjajno uposlio Leaoa koji se spetljao i nije najbolje reagirao. Dvije minute kasnije Modrić je ubacio iz kornera, a Christopher Nkunku u gužvi pogodio vratnicu.

Leao je sjajnu priliku imao i u 68. minuti, Mile Svilar je već bio svladan, ali je Hermoso počistio s crte. Roma je mogla izjednačiti u 81. minuti iz kaznenog udarca. Međutim, Mike Maignan je sjajno zaustavio udarac Paula Dybale. Jedanaesterac je skrivio krivio Fofana zaustavivši rukom udarac Pelegrinija iz slobodnjaka sa 18 metara.

Milan se ovom pobjedom ponovo priključio vodećim sastavima Serie A. Napoli vodi na ljestvici sa 22 boda, dok Inter, Milan i Roma imaju po bod manje.

Bologna je na gostovanju pobijedila Parmu sa 3-1 premda je domaćin zabio gol već u 12. sekundi utakmice.

Parma je fantastično otvorila susret i već nakon 12 sekundi je vodila golom Adriana Bernabea. Bio je to treći najbrži gol u povijesti Serie A. Rekord još uvijek drži napadač Milana Rafael Leao koji je u prosincu 2020. protiv Sassuola zatresao mrežu nakon 6.76 sekundi susrea. Brži od Bernabea je i nekadašnji napadač Udinesea, Paolo Poggi, koji je 2001. godine zabio gol nakon samo osam sekundi.

Izjednačio je Santiago Castro u 17. minuti, a isti je igrač u 68. minuti doveo Bolognu u vodstvo. Pobjedu gostiju potvrdio je Juan Miranda u drugoj minuti sudačke nadoknade. Nikola Moro je za goste zaigrao od 56. minute.

U ranije odigranom susretu Fiorentina je pred svojim navijačima izgubila od Leccea sa 0-1 upisavši već šesti poraz. Pogodak odluke zabio je Medon Berisha u 23. minuti. Za Fiorentinu je cijeli susret odigrao Marin Pongračić.

Bio je to već šesti poraz "Viola" nakon kojeg su potonuli na 19. mjesto sa svega četiri boda, jednim više od "fenjeraša" Genoe.

Torino i Pisa su odigrali 2-2 nakon što su gosti poveli sa 2-0. Stefano Moreo (13, 29-11m) je zabio za goste, a do kraja poluvremena izjednačili su Giovanni Simeone (42) i Che Adams (45+3).

Nikola Vlašić je kod Torina zamijenjen u poluvremenu, dok je za goste branio Adrian Šemper.

U prvom nedjeljnom susretu Inter je golom u sudačkoj nadoknadi porazio Veronu sa 2-1.

Inter je poveo u 16. minuti sjajnim golom iz voleja Poljaka Piotra Zielinskog. No, Verona je poravnala udarcem Giovanea s velike udaljenosti u 40. minuti. Inter je izvojevao pobjedu u trećoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući ubačaju Nicola Barelle koji je branič domaćih Martin Frese skrenuo u vlastitu mrežu.

Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu. U ponedjeljak se još sastaju Sassuolo - Genoa, te Lazio - Cagliari.