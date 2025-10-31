Svi pričaju o potezu Luke Modrića nakon El Clasica, još jednom je pokazao koliko je velik

Posljednji El Clásico, koji je završio pobjedom Real Madrida od 2:1, bio je nabijen emocijama, no za mladog turskog veznjaka Ardu Gülera večer je imala gorak okus. Unatoč trijumfu svoje momčadi, Güler je bio vidno potresen zbog pogreške koju je napravio u 38. minuti. Njegov gubitak posjeda lopte na osjetljivom dijelu terena izravno je doveo do izjednačujućeg pogotka Fermína Lópeza, a teret te odgovornosti jasno se ocrtavao na njegovom licu. Iako je prilikom izlaska iz igre u 65. minuti dobio ovacije Santiago Bernabéua, koji je prepoznao njegov trud, mladiću je bilo teško sakriti razočaranje.

No, najdirljiviji trenutak dogodio se nakon utakmice, daleko od svjetla reflektora. Kako navodi španjolski medij Defensa Central, Luki Modriću nije promakla Gülerova tuga. Hrvatski maestro, koji je nakon trinaest godina u Madridu karijeru nastavio u Milanu, ali je ostao duboko povezan sa svlačionicom kraljevskog kluba, odlučio je osobno nazvati mladog Turčina. Svjestan pritiska igranja za Real Madrid i težine pogrešaka u tako velikim utakmicama, Modrić je osjetio potrebu pružiti podršku igraču kojeg mnogi vide kao njegovog nasljednika.

U razgovoru opisanom kao lekcija "učitelja učeniku", Modrić je Güleru uputio riječi ohrabrenja koje zlata vrijede. "Moraš ostati miran! U tvojim godinama ovakve se pogreške događaju", navodno mu je rekao Modrić, dodavši kako će mu upravo iskustvo stečeno kroz ovakve situacije pomoći da u budućnosti takve greške svede na minimum. Nije se zaustavio na općim savjetima, već je pokazao nevjerojatnu dozu empatije podijelivši s Gülerom i vlastita bolna iskustva.

Kako bi pojačao svoju poruku, Luka se prisjetio jedne od najtežih pogrešaka u vlastitoj karijeri. Podsjetio je Gülera na finale Kupa kralja protiv Barcelone, kada je njegova greška koštala Real Madrid naslova. Time mu je dao do znanja da nitko, pa ni najveći igrači svijeta s 40 godina, nije imun na pogreške, a kamoli mladi igrač na početku svog puta. Ovaj poziv nije bio samo gesta utjehe, već i ključna lekcija o otpornosti, poniznosti i načinu na koji se nosi s pritiskom. Za Ardu Gülera, riječi legendarnog kapetana Vatrenih mogle bi biti presudan poticaj za brzi mentalni oporavak i nastavak razvoja u dresu slavnog kluba.