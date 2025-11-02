Luka Modrić zaludio Italiju: S 40 godina radi čuda, navijači Milana su mu se poklonili

Hrvatski nogometni maestro Luka Modrić u svojoj 40. godini proživljava novu mladost na San Siru. Iako je u redove talijanskog velikana stigao tek u srpnju nakon legendarne ere u Real Madridu, trebalo mu je svega nekoliko mjeseci da u potpunosti osvoji srca navijača. Klub je i službeno potvrdio ono što se moglo vidjeti na tribinama i društvenim mrežama – navijači Rossonera izabrali su Modrića za najboljeg igrača kluba u listopadu, odavši mu posebno priznanje za maestralne partije. U žestokoj konkurenciji nadmašio je zvijezde poput Rafaela Leãa, Mikea Maignana i Samuelea Riccija.

Iako se u listopadu nije upisao u strijelce, Modrićev utjecaj na igru momčadi trenera Massimiliana Allegrija bio je nemjerljiv. Odigrao je svaku sekundu u četiri prvenstvene utakmice, skupivši maksimalnih 360 minuta na terenu. U remiju protiv Juventusa u Torinu (0:0) sudjelovao je u akciji koja je dovela do kaznenog udarca, dok je protiv Pise (2:2) zabilježio ključnu asistenciju za izjednačujući pogodak Athekamea. U dvobojima s Fiorentinom (2:1) i Atalantom (1:1) dirigirao je igrom, oduzimao lopte i s nevjerojatnom lakoćom i elegancijom kontrolirao sredinu terena, potvrdivši status ključnog elementa u Allegrijevoj slagalici.

The fans have spoken! 🏆🔥



Congratulations to Maestro Modrić, your @emirates MVP of October! 👏 pic.twitter.com/JacodeEPPr — AC Milan (@acmilan) November 1, 2025

Ono što posebno fascinira je Modrićeva neumorna energija i strast koju pokazuje u svakom duelu. Službena stranica kluba opisuje ga kao "totalnog igrača koji uvijek daje sve od sebe, bez zadrške, zapovijedajući ključnim dijelom terena s klasom i elegancijom". Postao je tehnički lider i uzor suigračima, a čuđenje i ponos isprepliću se među navijačima – čuđenje da igrač u 40. godini može igrati na tako visokoj razini i ponos što dres njihovog kluba nosi takva ikona. Odnos između Modrića, Milana i Milanista opisuje se kao ljubav na prvi pogled, što potvrđuju ovacije koje dobiva pri svakom izvođenju kornera na San Siru.

Priznanje navijača stiglo je kao šlag na tortu nakon što je Modrić za svoje izvedbe dobio i službenu potvrdu kvalitete. Naime, samo nekoliko dana ranije, proglašen je i najboljim igračem cijele Serie A za mjesec listopad, prema izboru Talijanskog udruženja profesionalnih nogometaša. Time je hrvatski kapetan u samo jednom mjesecu objedinio obje najvažnije individualne titule u Italiji, dokazavši da su godine za njega doista samo broj. Milan je vijest o nagradi navijača objavio uoči velikog derbija protiv Rome, dodatno podigavši atmosferu uoči važnog sraza.