#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
PIŠE TUTTOSPORT

Luka Modrić ostat će u nevjerici nakon ovih riječi: 'Djelovao je iscrpljeno, mora se opet dokazati'

VL
Autor
Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 15:15

Bez ozlijeđenih Pulišića i Rabiota, Hrvat je jedini lider na raspolaganju treneru Allegriju uoči velikog dvoboja s Romom

Hrvatski kapetan Luka Modrić prije dva mjeseca navršio je 40 godina, no unatoč tome ostao je jedini pravi vođa Milana nakon ozljeda ključnih igrača, napisao je Tuttosport najavu uoči sutrašnjeg derbija 10. kola Serie A. Milan, koji za vodećim zaostaje tri boda, na San Siru dočekuje Romu u derbiju, koja je dijeli prvo mjesto s Napolijem.

- Bez ozlijeđenih Pulišića i Rabiota, Hrvat je jedini lider na raspolaganju treneru Allegriju uoči velikog dvoboja s Romom. Milan se sve više oslanja na Modrića, iako je hrvatski veznjak u utorak protiv Atalante po prvi put ove sezone djelovao pomalo iscrpljeno, unatoč tome što je i tada dao svoj doprinos u obje faze igre - navode Talijani. 

- Pred njim je ogled s Romom. Nakon dva uzastopna remija, Rossoneri su izgubili vodeću poziciju upravo u korist Giallorossija i aktualnog prvaka Italije. Modrić se ponovno mora dokazati u utakmici visoke razine jer Milan prolazi kroz razdoblje kad Allegriju nedostaje nekoliko ključnih igrača - smatra Tuttosport.

Treneru se, navodi talijanski medij, sada obila o glavu ljetna odluka o smanjenju kadra, jer su Pulisic i Rabiot već gotovo tri tjedna izvan pogona. Upravo su njih trojica: Modrić, Pulisic i Rabiot, činili okosnicu trojca koji je do listopadske stanke nosio igru Milana.

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Kupnja