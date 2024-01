VIDEO NBA zvijezda pokušala pričati na hrvatskom. Zubac ga u nevjerici pitao: Koji je ovo jezik?

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac gostovao je u podcastu kojeg vodi Paul George, suigrač iz LA Clippersa i osmerostruki All Star sudionik. Zubac i George su u sjajnim odnosima od kada igraju za Clipperse, postali su suigrači 2019. godine, a čak su i zajedno ljetovali u Grčkoj.

George je htio Zupca predstaviti na hrvatskom jeziku, ali nije se baš najbolje snašao.

- Imamo još jednog posebnog gosta danas. Moj brat, on je on. Broš (broj) četr...dajst? (četrdeset) - bez uspjeha je pokušavao George, a Zubac mu je kroz smijeh odgovorio:

- Ne znam koji je ovo jezik.

- On je moj čovjek. Veliki Hrvat, veliki Zubi... Pogrešno sam rekao četrdeset? - pitao ga Zubca George.

- Prve dvije rečenice: 'On je on' i 'Moj brate', to je bilo savršeno. Ali zadnji dio nisam znao što si rekao - odgovorio je Ivica.

George je bio pomalo razočaran.

- Htio sam reći 'On je on' i 'Moj brate', 'broj 4', pokušao sam reći 40. Radio sam na toj riječi... Ah! Radio sam cijeli dan na tome. Mogao bih ponovno - rekla je američka zvijezda.